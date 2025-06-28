天氣女孩劉玳妍爆不倫阿卡莎納　想砸150萬「到美國洗白」趁勢紅一波

圖文／鏡週刊

前天氣女孩（Weather Girls）成員劉玳妍（ICE艾絲），日前被老公葉澤毅爆出劈腿靈性網紅阿卡莎納（Master Sri Akarshana），兩人多次拍影片澄清，並私下向葉澤毅表示希望能「私下解決」，勸他「不要再公開爆料」，沒想到只是拖延時間的手法，葉澤毅再度向本刊披露，劉玳妍和阿卡莎納，預計想要花150萬元去買媒體新聞廣告洗白，甚至還要發單曲、開記者會，利用這次機會宣傳其組織和課程。

▲劉玳妍和阿卡莎納，預計想要花150萬元去買媒體新聞廣告洗白，公關公司為其製作完整簡報。（圖／翻攝自葉澤毅IG／鏡週刊）



葉澤毅指出，劉玳妍透過共同朋友傳話表示「離婚條件可以再談」，接著又請律師想找他第二次協商和解，希望不要再公開新證據，沒想到這些手段只是為了拖時間，葉澤毅發現劉玳妍和阿卡莎納已經開始在找媒體想試圖用新聞公關操作洗白，「一邊抹黑我，一邊私下求和，這不是雙面人，這和你們影片中表現出的滿滿委屈是不是太過矛盾！」

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葉澤毅在IG上PO出一連串關於劉玳妍欲向媒體買新聞的對話記錄，對方向她提出完整公關危機簡報，替阿卡莎納規劃操作一整年度超過上百篇的新聞報導，營造其公益和企業形象，並還要為其購買紐約時代廣場電視牆廣告，預計費用為150萬元。甚至阿卡莎納還計畫要發行個人單曲，並讓劉玳妍擔任MV女主角。

▲對方表示，只要150萬就能發100篇新聞及登上美國時代廣場看板。（圖／翻攝自葉澤毅IG／鏡週刊）

種種一切行為，讓葉澤毅忿忿不平，認為他們一邊拍影片否認外遇、抹黑自己，一邊私下找律師來談和解，現在甚至想買新聞廣告洗白，讓自己無法接受，希望劉玳妍能趕快回國處理離婚事宜。

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