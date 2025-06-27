拍凶宅劇遇7.2強震！新加坡影后嚇癱在原地　李銘順曝她「聲音都是喘的」

記者蕭采薇／台北報導

台劇《凶宅專賣店》前兩集今天（27日）在台北電影節首映，李銘順、范少勳及施名帥等人出席受訪，導演奚岳隆笑說：「這群演員莫名其妙的吵，鬼應該都被吵到。」儘管現場真的有遇到怪事，但提到真的可怕的事，眾人異口同聲說是在拍攝時遇到大地震。

▲《凶宅專賣店》在台北電影節舉辦首映。（圖／記者黃克翔攝）

《凶宅專賣店》去年拍攝時還，剛好碰到0403地震，規模達7.2。曾經入圍金馬影后新加坡女星洪慧芳從未體驗過地震，「新加坡沒有地震，嚇到腳軟，跑不出去，蹲在那邊，我腳軟跑不下去了。」而李銘順則在第一時間傳訊關心她，爆料洪慧芳當下太過緊張，「聲音都是喘的」。

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李銘順飾演販售凶宅的店長，被問到平常是否怕鬼？李銘順說：「我以前還沒生小孩的時候，去到一個心的飯店通常會睡不著，生了小孩之後變得比較好一點，比較成長了吧。」但透露出國工作住飯店，還是會有點緊張，通常前兩晚都會開燈睡覺。

▲《凶宅專賣店》記者會（左起）范少勳、陳姸霏、李銘順。（圖／記者黃克翔攝）

范少勳則表示，以前不太敢接靈異片，「如果可以，我要接嚇人的那個，不要當被嚇的，如果我是被嚇的，我會一直記得這件事情。」他也透露拍攝去了不少陰森場景，「我們都會請道長協助淨化，拍到後來我跟施名帥會開始觀察道長的穿著和法器，想說今天怎麼不一樣！」

▲《凶宅專賣店》（左起）范少勳、施名帥、江宜蓉、李銘順。（圖／記者黃克翔攝）

施名帥在劇中則是怕死又白目的類型，現實中超級怕死，透露有一次拍戲進到一間房間，背後卻突然發涼，一抬頭發現頭上的吊扇貼有魔咒，眾演員也議論紛紛，進到該房間真的背脊發涼。 還有一次在片場附近有一個無主墳墓，連白骨都露出來，還好道長在現場坐鎮。

▲《凶宅專賣店》（左起）許紫柔、江宜蓉、洪慧芳、施名帥、陳姸霏、范少勳、李銘順。（圖／記者黃克翔攝）

金馬新人陳姸霏飾演擁有靈異體質的「小墨」，能與亡靈對話，是關鍵角色之一，她分享小時候就愛看靈異相關的節目，為演通靈少女，獻出很多第一次，包括吊鋼絲、比手印，還有練習咒語等等。

▲《凶宅專賣店》洪慧芳飾演神壇師姐，陳姸霏飾演擁有靈異體質的「小墨」。（圖／記者黃克翔攝）

來自新加坡的洪慧芳飾演神壇師姐，細膩詮釋道教儀式與靈媒文化，洪慧芳透露80年代沒有手機，半夜都會去鬼屋探險，玩到後來真的有人撞鬼，後來想說既然不喜歡被嚇，幹嘛去打擾這些靈體。而難得來台拍劇，最讓她驚恐其實是遇到地震，「這是我第一次遇到地震，當天大家先蹲在一起，後來要起身移動，我整個腿軟，真的是嚇到腳軟！」

▲《凶宅專賣店》（左起）許紫柔、范少勳。（圖／記者黃克翔攝）



江宜蓉今天也盛裝出席會粉，她飾演最後加入「義勝房屋」的小師妹，看起來文弱但很大膽；許紫柔演出范少勳的妹妹，大讚他是個很暖的人，「私下哥哥很貼心，他都會引導我的情緒表達，真的是認證的暖男。」台劇《凶宅專賣店》預計2026年上架播出。