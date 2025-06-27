YTR荒姨懷孕8月「睡不好吃不下」　倒數53天吐煎熬：想馬上卸貨！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年初宣布與山姆老思有了寶寶，並透露性別是男生，兩人已在上個月完成結婚登記。目前懷胎8個月的她，最近透過社群發文分享孕期日常，同時也有感而發表示：「32+3真的很想立刻！馬上！卸貨！倒數53天每一天都度日如年…超躁的。」

▲荒姨懷男寶寶。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨形容孕婦彷彿是個「矛盾又不合常理的生物」，一方面需要攝取大量營養，卻又因為孕吐、胃脹氣和胃食道逆流而難以下嚥。談到懷孕後期後的生活，荒姨坦言胃被不斷撐大的子宮壓迫，導致食慾降低，幾乎吃不下東西，甚至連睡覺都睡不好，因為被頻繁的夜間如廁打斷，加上胎動不停、怎麼躺都不舒服的狀況，為此她大嘆：「根本不能睡！」

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除了身體上的挑戰，孕期的運動也是一大難題。荒姨表示雖然知道適度運動有助生產，但面對逐漸沉重的肚子、腰酸背痛與肩頸僵硬，以及子宮經常性發硬等問題，讓她根本無法好好運動，「妳需要心情愉悅但妳的荷爾蒙不允許，再加上上述一堆症狀到底誰會開心？」

▲荒姨想趕快卸貨。（圖／翻攝自Threads／hhhuangyiii）

此外，荒姨透露炎熱天氣與孕期身體變化交織之下，吹冷氣容易頭痛、鼻塞，不吹又熱得難耐，因此只能在涼爽與吸得到空氣兩者間抉擇。她更提到，雖然有人不斷提醒孕婦不能吃冰，但自己早已不顧規則，「雖然我沒在聽。」目前已進入第32週又3天的孕程，距離預產期剩下53天，卻彷彿每天都度日如年，為此荒姨忍不住喊話：「真的很想立刻！馬上！卸貨！」