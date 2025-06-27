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樂天三本柱驚訝賀瓏出事　自曝賀瓏對她們很好

記者葉文正／台北報導

樂天三本柱廉世彬、河智媛與禹洙漢，今天(27日)首度合體出席「洗手新日常」活動，並合體一起歌舞，展現青春活力，三人也曾去上《賀瓏夜夜秀》，對於賀瓏突然出事感到驚訝，禹洙漢「錄影很開心，賀瓏對我們很好，但發生甚麼事不知道。」但廉世彬卻露出奇特的表情。

▲▼ 洗手新日常記者會-廉世彬,禹洙漢,河智媛。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 洗手新日常記者會，廉世彬(左起)、禹洙漢與河智媛載歌載舞。（圖／記者黃克翔攝）

不過三人曾去上第二季的《賀瓏夜夜秀》，對於賀瓏最近與天殘跟ALBEE的三角風波，禹洙漢說，「他(賀瓏)對我們很好，但是不知道賀瓏發生什麼事。」而他們上次唱過五月天的歌，他們說如果中文能力變好，有機會想要挑戰KARENCICI的歌曲。

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▲▼ 洗手新日常記者會-廉世彬,禹洙漢,河智媛。（圖／記者黃克翔攝）

▲三人大跳洗手舞。（圖／記者黃克翔攝）
由於出席洗手的活動，廉世彬也認為，「雖然已經來台灣一陣子了，但是還是覺得天氣炎熱，大家要小心不要中暑。」為了善盡代言人職責，這次三人都有演唱主題曲，廉世彬說，歌曲做得很簡單，希望大家都可以記住這首歌曲，可以琅琅上口。禹洙漢則說，第一次當代言人很榮幸，尤其是這麼健康的活動。

▲▼ 洗手新日常記者會-廉世彬,禹洙漢,河智媛。（圖／記者黃克翔攝）

▲三人合體代言更首度演唱歌曲。（圖／記者黃克翔攝）

至於女孩們七月班表沒有河智媛，河智媛說，因為個人形成，還要準備明星賽，七月就沒有出場應援，自己比較多慮，秘密計畫的話，如果說出來怕會被打，但請期待跟關注我們有不同的演出。

▲▼天殘賀瓏albee。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、hellohorlung、albeefin）

▲天殘(左起)賀瓏與albee。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、hellohorlung、albeefin）

為了善盡代言人的責任，現場三人還大秀台語，包括「洗手，好吃」等等，也稱讚台灣剉冰很好吃，因為暑氣炎熱，上台前也吃了冰棒，消消暑熱。

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樂天女孩禹洙漢廉世彬河智媛

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