第一次玩香港「存款不夠」都吃魚蛋！短今7年後帶爸吃高級餐廳：感觸很多

記者潘慧中／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，不時會和粉絲分享生活點滴。她27日便在社群網站透露，前陣子帶姊姊和爸爸去香港遊玩時，「其實心裡感觸蠻多的。」

▲▼短今前陣子去香港玩。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



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短今透露上一次去香港太平山是在2016年，當時是她和姊姊、弟弟的三人旅行，「第一次來錢包裡的存款不夠，只記得整趟旅行都在吃咖喱魚蛋。對我來說，那就是香港最美味的食物，因為再貴的就吃不起了。」

▲短今2016年和弟弟、姊姊第一次去香港玩。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



為了節省開支，短今三姊弟當時甚至很常放棄搭乘交通工具，「很多步行需要半小時以上的路程，我們三姊弟都是用走路的。」時隔多年的努力工作賺錢，她日前終於故地重遊，「這次可以支付爸爸整趟的旅費，甚至帶他去高級餐廳吃飯。」

▲短今最近帶家人故地重遊。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）



再度站上太平山頂，看著熟悉的城市景色，短今內心有滿滿的感觸，「看著一樣的太平山風景，心裡默默感謝自己一直以來這麼努力沒有放棄。」

短今IG全文：

上一次來太平山是姐弟三人的旅行

其實心裡感觸蠻多的

第一次來錢包裡的存款不夠

只記得整趟旅行都在吃咖喱魚蛋

對我來說，那就是香港最美味的食物

因為再貴的就吃不起了

旅途中為了省錢，很多步行需要半小時以上的路程

我們三姊弟都是用走路的

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但事隔多年

我努力的工作賺錢、存錢

這次可以支付爸爸整趟的旅費

甚至帶他去高級餐廳吃飯

看著一樣的太平山風景

心裡默默感謝自己一直以來這麼努力沒有放棄