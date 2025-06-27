《未知的首爾》替身感謝朴寶英！　冷天3暖舉「殺青送香奈兒大禮」

記者張筱涵／綜合報導

朴寶英在《未知的首爾》中一人分飾兩角，拍攝期間在雙胞胎對戲時，會需要替身演員的幫忙。而擔任該角色的就是演員韓宥恩，她在劇中前發出現場側拍花絮，並感謝朴寶英的照顧。

▲韓宥恩感謝朴寶英的照顧。（圖／翻攝自Instagram／yu.eun_0130）



韓宥恩25日透過個人社群帳號發文表示：「在片場的時候，若是天氣寒冷，她會將保溫瓶和暖暖包給我，甚至連自己坐著的椅子也會讓給我，總是默默照顧著我的寶英前輩，謝謝您溫暖的照顧，我真的一定一定不會忘記前輩的溫暖！能夠和寶英前輩合作真的是我的榮幸，能夠一起擔任未知和未來真的好幸福，充滿感謝的時光，這周結束後，就要跟未知和未來說再見了。」

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▲韓宥恩分享現場側拍。（圖／翻攝自Instagram／yu.eun_0130）



公開的照片中可見，韓宥恩拿著花和朴寶英合照，以及兩人在片場同框的側拍，不只如此，她也在Instagram限時動態中曬出香奈兒禮盒，並表示：「寶英前輩為了我殺青而送的禮物，謝謝妳，世界上最美麗的寶英前輩讚讚！」

▲韓宥恩收朴寶英大禮。（圖／翻攝自Instagram／yu.eun_0130）