《Kpop 獵魔女團》惡魔男團爆紅！安孝燮配音「振宇」全英文撩妹網戀愛

文／妞新聞

以KPOP追星文化為主題的好萊塢動畫《Kpop 獵魔女團》，藉由韓國娛樂圈連結科幻獵魔題材，新奇有梗又成功引爆共鳴，一上架就空降各國Netflix平台人氣榜，在台灣也掀起討論熱潮，不只找來Teddy等王牌音樂製作人操刀電影中歌曲，還有「大咖韓星、韓團成員」親自獻唱、配音，多首歌曲片段在SNS瘋傳中！

惡魔男團「Saja Boys」爆紅

男主角配音居然是他！？

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《Kpop 獵魔女團》由哥倫比亞影業和索尼動畫共同製片，《許願神龍》瑪姬康和克里斯艾伯翰斯與出品多部夢工廠動畫的Maggie Kang共同執導，劇情描述韓國國民3人組女團「Huntrix」承襲獵魔前輩的志願，透過感染力的歌聲與舞台，身兼獵魔人的祕密身份，而5人惡魔男團「Saja Boys」卻靠著人氣吸收粉絲的靈魂，兩團在電影中上演精彩對決。

▲惡魔男團Saja Boys的振宇由安孝燮配音。（圖／Youtube／Netflix Taiwan）



以BIGBANG、BTS、Monsta X 、Stray Kids 、Tomorrow X Together等人氣男團為參考打造出的Saja Boys，雖然是非人「Saja（韓文中的陰間使者的雙關）」卻擁有超高顏值＋5人5色致命魅力，出道曲〈Soda Pop〉到古風主打曲〈Your idol〉都超洗腦，反派角色卻狂圈粉、人氣超越主角女團，其中男主角「振宇」還是由影劇男神、韓裔加拿大籍的「安孝燮」全英文配音！！！

▲安孝燮。（圖／Youtube／Netflix K-Content）



安孝燮也在官方頻道公開了英文撩妹金句，用超酥嗓音對著鏡頭講出：「所以告訴我～你是一直都這麼可愛，還是只有我在看的時候？」、「你絕對是我的POP中的K，完整了我」、「你一定是惡魔，因為你對地球生物來說太完美了！」。

還話鋒一轉問：「不過，你開了Wi-Fi嗎？」下一句爆擊：「因為我感覺到了我與你很強的連結」，最後用這個超酥的英文邀約觀眾一起觀看《Kpop 獵魔女團》，電影裡、電影外的振宇都好圈粉，還沒看的粉絲快追起來！

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