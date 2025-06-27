山下智久人在台灣！「中山零偽裝趴趴走」合照粉絲　Threads刷一排捕獲照嚇歪

記者吳睿慈／綜合報導

日本人氣偶像山下智久2024年曾特地飛來台灣看周杰倫演唱會，兩位天王就此結下好友誼，日前周杰倫也前往日本找他敘舊，沒想到，他26日被大批台灣民眾直擊現身中山區，此趟是為了力挺阿Ken而來，前往阿Ken投資的甜甜圈店「GooDonut」品嚐，捕獲照瘋傳。

▲山下智久這幾天來台遊玩，被拍到中山零偽裝趴趴走。（圖／翻攝自山下智久IG）



山下智久26日現身於中山區，他零偽裝穿著素色T恤在街頭逛，穿越人群眾多的捷運站等，使得大批民眾嚇瘋，遇到他的人都驚呼「是山下智久」、「山下智久怎麼在這」、「居然遇到山下智久」，甚至還有人起初不信，照片放大才發現是本人。

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此趟並非一個人來，山下智久前方由阿Ken開路，一行人除了先去吃甜甜圈，還去品嚐了道地美食，所到之處都被民眾拍下來，引起Threads（脆）網友刷一排捕獲照，甚至還有人貼出自己與他的合照，大讚「偶像很親民」。

▲▼山下智久貼出力挺阿Ken的甜甜圈認證照。（圖／翻攝自山下智久IG）



事實上，周杰倫與昆凌日前夜遊日本京都，在IG開心分享照片，當時的地陪就是山下智久，兩人在京都知名景點合照，還一起看了夜景和煙火，玩得不亦樂乎，周杰倫別出心裁地改編了自己的歌曲《忍者》歌詞，將原本「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做禪」改寫為「京都的夜晚有一種榻榻米的稻香叫做『友情』」，這段跨國友情令歌迷驚喜不已。

民眾捕獲山下智久1

民眾捕獲山下智久 2

民眾合照山下智久