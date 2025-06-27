兩大女神同台！葉全真加入《同學會！同鞋～》班底　久違合體張玉嬿

記者蕭采薇／台北報導

全民大劇團經典舞台劇《同學會！同鞋～》迎來十周年巡演，原班底卡司包括張玉嬿、王琄、楊麗音、夏靖庭、湯志偉、洪都拉斯等多位金鐘加持的重量級演員，今年更加入新同鞋—女神葉全真，首度與張玉嬿同台合作，引發觀眾熱烈迴響。

▲《同學會！同鞋～》葉全真（左）加入演出。（圖／全民大劇團提供）

《同學會！同鞋～》以一群大學同學在畢業後每十年舉辦一次同學會為主題，透過笑與淚回顧人生的起伏與人情冷暖。此次巡演不僅重現原班人馬的默契，還加入葉全真的新火花。葉全真坦言，初次參與排練壓力不小，身邊的演員都宛如真正的同學般熟悉，她則像個轉學生，手足無措。但經過三個月的磨合，首演時她不僅完成挑戰，更在謝幕時感動落淚，直言：「很榮幸成為這個班級的一份子。」

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▲《同學會！同鞋～》洪都拉斯、吳世偉、夏靖庭、湯志偉、凱爾、王琄、張玉嬿、葉全真、楊麗音出席記者會。（圖／全民大劇團提供）



此次十周年企劃促成了張玉嬿與葉全真兩大女神的首次合作。張玉嬿透露，兩人出道多年竟從未碰面，對此次合作格外期待。排練期間，兩人互動融洽，張玉嬿甚至誇獎葉全真綁頭髮好看，葉全真則以撒嬌回應「下次扎給你看」，展現好感情。葉全真也笑稱，張玉嬿私下依然仙氣十足，連休息室打招呼都充滿優雅。

▲《同學會！同鞋～》葉全真加入演出。（圖／全民大劇團提供）

舞台劇是一鏡到底的挑戰，稍有疏忽便可能引發混亂。台中場演出時，張玉嬿的腰帶意外鬆脫，湯志偉與洪都拉斯臨場救援，張玉嬿卻因忘記接下來還有戲份，匆忙跑到後台調整服裝，導致台上劇情一度混亂。這場突發狀況輕鬆化解，也讓葉全真更放心：「如果真的出包了，這群同學一定會救我！」

▲《同學會！同鞋～》張玉嬿、葉全真兩大女神同台。（圖／全民大劇團提供）



《同學會！同鞋～》十周年巡演不僅是演員們的情感回顧，也是觀眾的共同記憶。在台中場圓滿落幕後，接下來將於6月27日至29日在台北表演藝術中心大劇院演出，9月20日至21日在高雄市文化中心至德堂登場，售票詳情請至OPENTIX查詢。