吳慷仁、李銘順赤裸同床！《親密之海》挑戰情慾極限　尺度大突破

記者蕭采薇／台北報導

台劇《親密之海》透過大膽親密戲展現人性複雜情感，挑戰道德與慾望的界線。四位主演吳慷仁、李銘順、瑞瑪席丹及于子育，在海報上以赤裸上半身同床的姿態亮相，畫面充滿張力，「當幸福與慾望無法分辨」更直指核心命題。角色間肢體距離與排列暗藏劇情密碼，象徵親密卻疏離的情感拉鋸。

▲《親密之海》李銘順、瑞瑪席丹、于子育、吳慷仁四人赤裸同床。（圖／CATCHPLAY提供）

這部改編自作家胡晴舫小說《群島》的影集，探索人在慾望、愛、孤獨與控制間的掙扎，透過跨世代、多重情感關係描繪人性最細膩的連結。今日同步公開「親密戲篇」花絮，揭露主演群拍攝高難度親密場景的心理過程。李銘順直言：「我真的考慮過不拍！」于子育坦承：「這是我拍戲以來最難的一部。」瑞瑪席丹更表示：「這是我入行以來挑戰最大尺度！」

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海報中，吳慷仁飾演的「阿榮」姿態內斂，象徵他對李銘順飾演的「李憲宏」長期壓抑的依附；李憲宏位於中央，身體朝向于子育飾演的「曉雯」，手卻環抱瑞瑪席丹飾演的「莉蓮」，暗示他身陷多段情感關係，成為慾望與操控的中心。

▲《親密之海》曉雯與憲宏自然情慾流動。（圖／CATCHPLAY提供）

瑞瑪席丹直視鏡頭，展現挑釁與自主的張力；而于子育則神情疏離，充滿理性克制下的孤立感。導演呂吉元指出：「四人之間的親密感並不對等，反映情慾與倫理的張力平衡。」蔡柏璋則認為：「這些複雜的情感關係更像是一場心理戰場。」

花絮揭露拍攝親密戲的幕後故事，演員們坦言挑戰巨大，但彼此信任讓演出更自然。李銘順表示：「這部戲有很多情慾場面，演員在高度信任的狀態下完成拍攝。情慾到極致，其實就是愛的表現。」

▲《親密之海》曉雯多年付出卻得不到憲宏回應。（圖／CATCHPLAY提供）

吳慷仁則說：「親密戲考驗的不只是演員，也考驗團隊能否幫助建立信任感，讓拍攝順利進行。」瑞瑪席丹透露一開始拍攝有些害羞，但因專注於角色，拍攝時一切流暢：「這場戲是角色轉折的關鍵，讓人看清自己真正想要什麼。」于子育則笑說：「突破太大了，我有點擔心我媽媽看到會怎麼想！」

導演呂吉元坦言親密戲是整部戲最難拍的部分：「情慾戲不只是動作，更是在呈現角色情感的缺口。」蔡柏璋則補充：「拍攝親密戲必須建立共識與信任，才能真誠地呈現角色間的情感拉扯。」瑞瑪席丹飾演的「莉蓮」是一個慾望與自由交織的角色，其親密戲推進了角色關係的情感張力，展現慾望與選擇的混亂。

▲《親密之海》憲宏內心所想究竟是誰？（圖／CATCHPLAY提供）



李銘順飾演的「李憲宏」與瑞瑪席丹、吳慷仁及于子育之間複雜情感交錯，每場親密戲都揭露角色內心深處的孤獨與渴望。導演呂吉元表示：「這部戲不僅呈現情慾，更是在探討人性最真實的連結。」《親密之海》將於7月18日開播。