鼓鼓跨足時尚圈！　推出聯名包包「還自創超萌IP角色」

記者蔡琛儀／台北報導

鼓鼓近年不僅在音樂上持續發光，更首次跨足時尚圈，與包包品牌聯名推出包款與週邊，鼓鼓親自參與設計、布料挑選等過程，並創造出自己的IP角色「鼓鼓兔 Richy」，希望大家揹上聯名包後，能「夢想鼓鼓、錢包鼓鼓」，活出「Make it Rich」的精彩人生。

▲鼓鼓跨足時尚圈推出聯名設計專屬包款。（圖／相信音樂提供）

這次聯名合作歷時近一年籌備，鼓鼓甚至親赴門市觀察消費者行為，將實用與時尚結合於三款斜背包與週邊中，傳遞「做自己、用力生活」的信念。新角色Richy也結合了鼓鼓的幸運色與招牌表情，象徵從音樂跨界時尚的精神延續，更選在鼓鼓專輯發行日作為Richy生日，別具意義。

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拍攝聯名宣傳照時，鼓鼓戴上馬頭套、手持巨型Richy鈔票，甚至將熨燙板當衝浪板，敬業又搞笑的表現為整體拍攝注入活力。





▲鼓鼓創造出自己的IP角色「鼓鼓兔 Richy」。（圖／相信音樂提供）

除了跨界合作，鼓鼓日前與任賢齊合作〈常來〉MV，帶觀眾感受震後花蓮的美景與溫暖，盼能為家鄉帶來更多希望與力量；此外，鼓鼓與蕭秉治組成的限定團體「GX」，也將合體擔任捷運盃街舞大賽大使，以音樂與舞台魅力力挺年輕舞者，鼓鼓睽違兩年的個人新專輯也在籌備中，鼓鼓表示已累積大量創作，期待用全新作品再次與粉絲見面。