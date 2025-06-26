INFINITE張東雨7月來台會粉絲！「全場可擊掌」福利寵台粉

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣男團INFINITE成員張東雨迎來出道15周年，正式宣布展開個人FAN-CON《CONNECTION》巡迴演出，台北站預計在7月26日在台北CLAPPER STUDIO舉辦，一天挑戰下午與晚上2場活動。除了全場觀眾皆可獲得限定小卡，兩場演出還分別提供擊掌、簽名會、合照、簽名拍立得等抽獎福利，展現天使偶像的親民魅力。

▲INFINITE張東雨即將在7月26日來台舉辦粉絲見面會。（圖／網銀國際影視提供）



張東雨持續多方發展，INFINITE的15周年巡演紀錄電影《LIMITED EDITION》在韓熱映中，李成烈親自現身釜山場、忙內李成種驚喜出現在首爾場，展現兄弟情與粉絲愛。張東雨則投入音樂劇《Dream High》的演出，他也搶先透露已經在籌備新專輯，「就像團名INFINITE（無限）一樣，我對音樂有很大的野心，也想帶給大家更多不同的音樂作品，這同時是新的挑戰，也希望盡快公開給粉絲。」

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走過15年，INFINITE仍屹立不搖，張東雨與INSPIRIT（粉絲名稱）之間建立了無可取代的深厚羈絆，他感性表示：「INSPIRIT就像為我開啟第二人生的媽媽，也像伴侶、家人，是我想一起走到最後的小可愛！」而他也坦言自己多次來台早已愛上台灣文化，近期在社群掀起熱潮的「台灣感性」他也不陌生，並透露自己喜歡聽台灣歌曲，這次特別準備將台灣元素融入表演，為台粉打造專屬舞台。

▲INFINITE張東雨見面會全場都可擊掌還有拿到限定小卡。（圖／網銀國際影視提供）



除了演出，張東雨來台最期待的還有美食行程，熱愛火鍋與夜市文化的他笑說每次來台灣都要大啖在地小吃，這次更開放粉絲推薦私房美食，「如果大家有想介紹的地方或餐廳，請務必告訴我，我會努力去嘗試！」誠意滿滿的他也再次喊話粉絲，7月26日台北見，一起度過難忘的幸福時光。門票分為4980、4290、2490元，27日12點起在KKTIX售票。