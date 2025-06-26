獨家／金鐘主持人外景太拼「腳皮整片燙到掀起」恐怖畫面曝：以為拖鞋

記者蔡琛儀／專訪

金鐘主持人柯大堡不僅身兼音樂組合「台客電力公司」成員，更以節目《寶島神很大》深耕台灣民俗信仰，從一開始對拜拜等習俗一無所知，到如今能侃侃而談百尊神明的故事，不只見證信仰的力量，更讓他在低潮人生中獲得慰藉。不過身為外景主持人必須上山下海，有一次在東北角打赤腳扛轎過火，跑到一半突然聽到「啪嗒啪嗒」的聲音，「我以為我穿拖鞋，結果是我腳底的皮整個被燙到掀起來！」足足休養了一個月。

▲▼柯大堡曾因出外景雙腳腳底慘遭燙傷。（圖／柯大堡提供）

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他曾在金門因扛轎閃到腰送急診，在白沙屯骨盆被撞歪，經過復健仍未完全痊癒；不過柯大堡對於工作仍樂在其中，「剛開始什麼都不懂，只能邊錄邊問路人，沒想到越看越有興趣。」民俗活動中蘊含的歷史與人情，讓他著迷，也從中找回信仰的感動，有一回他在北港直播時遇見一位阿姨，因媽祖遶境經過家門口而激動落淚，這種純粹的情感觸動了他，「她說開心到哭，我反而被感動了，好像有人幫我重新充電。」

三年前柯大堡去白沙屯媽祖遶境直播時，突然在鏡頭前大哭大笑，情緒難以自控，讓他慌到不行，在附近工作人員協助下把他帶到附近的天德宮，才得知是王爺顯靈要收他為乾兒子，這位從未收過徒弟的二王爺甚至說：「十世前你是我的徒弟，這世再遇就是緣分。」更表示是要來幫他渡劫。

▲柯大堡因節目主持開始接觸台灣民俗傳統信仰。（圖／記者周宸亘攝）

沒多久，柯大堡要上花蓮的七彩湖拍攝節目，請王爺陪同前往，因路途崎嶇又危險，他們雇了原住民機車手載上山，「結果機車手突然說感覺車子很重，好像多載了一個人，問說是不是王爺有來。」還向王爺喊話保佑他們這段路程平安，一過了最危險的地方，車身瞬間變輕，讓機車手嘖嘖稱奇，還直接不收他們萬元車資。

更神奇的是，那趟艱困的旅程下山後，他帶著王爺參加金鐘獎頒獎典禮，不僅一口氣奪下生活節目主持人獎及生活類節目獎，是主持六年來首次鍍金，還接到日本包商合作，後來又多了三檔節目主持、電影拍攝，讓孩子剛出生就經歷事業低潮，因疫情0收入、0邀約，每月收入不到2萬元的他，人生重新翻轉，「真的有人在幫我」。

▲柯大堡表示，自己因為神明的關係，生活徹底反轉。（圖／記者周宸亘攝）

為了感謝神明，他今年特別策劃了「信徒文化季」，在和王爺多次擲筊討論後，把音樂節搬進市區，邀請27尊神明們到場聽歌，除了安排翻玩廟會，還設置頭旗競賽等活動，讓年輕人用低門檻體驗廟會文化，他感性地說：「我以前不懂這些，現在才發現，拜拜的本質其實是禮貌與規矩；信仰的力量，不一定要很虔誠，但要真心。」

▲柯大堡積極籌辦「信徒文化季」。（圖／記者周宸亘攝）