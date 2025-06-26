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劉若英睽違13年拍電影「只求拍漂亮」！　薛仕凌壓力大喊：不知怎麼靠近學姊

記者蕭采薇／台北報導

劉若英、薛仕凌主演電影《我們意外的勇氣》，25日在台北電影節舉辦世界首映，和600位影迷在大銀幕見面。薛仕凌坦言起初得知要和劉若英合作壓力很大，畢竟對方是資深學姐，有點擔心怎麼拉近距離，後來共事發現劉若英很chill，也很照顧人。

▲游紹翔、劉若英、薛仕凌出席《我們意外的勇氣》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）劉若英、導演游紹翔、薛仕凌出席《我們意外的勇氣》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

劉若英13年沒拍長片，自招比薛仕凌更緊張，坦言：「我很久沒拍戲了，有點害怕演戲，這次把自己當新人交出去，我唯一要求就是『把我拍漂亮』！」《我們意外的勇氣》改編自導演游紹翔親身經歷，講述演藝經紀人樂芙（劉若英飾）與年輕廣告導演柏恩（薛仕凌飾）歷經多年情感拉扯，因12歲的年齡差距與內在傷痕遲遲無法邁入承諾。

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直到樂芙45歲生日當天迎來人生轉折，兩人被迫一同面對突如其來的意外與生命試煉，是一段關於陪伴、理解與擁抱勇氣的愛情考驗，亦是導演給人生的一封深情回信。電影改編自導演真實故事，透露今晚首映太太和小孩也會來看片，感性表示：「希望電影給遭逢人生意外的大家一個溫暖的鼓勵和勇氣。」

▲劉若英出席《我們意外的勇氣》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉若英曾以《徵婚啟事》榮獲第一屆台北電影獎最佳女主角。（圖／記者林敬旻攝）

身兼演員、導演與歌手多重身份的劉若英，曾以《徵婚啟事》榮獲第一屆台北電影獎最佳女主角，睽違13年再度擔綱電影長片女主角，詮釋外表堅毅、內心脆弱的中年女性，細膩掌握角色面對衝擊時的情緒崩解與自我重建。

▲薛仕凌出席《我們意外的勇氣》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲薛仕凌坦言起初得知要和劉若英合作壓力很大。（圖／記者林敬旻攝）

劉若英久違大銀幕，坦言這些年忙於照顧小孩，加上沒有遇到喜歡的本，做幕後不用減肥又可以很邋遢，所以一直沒演戲，這次看完劇本就很喜歡，決定接演，但其實超緊張，拍攝期間每天回家都會碎念，覺得自己哪裡可以更好。  金鐘影帝薛仕凌將男主角溫吞與執著描繪得層次豐富，劉若英透露當初被問到想合作的演員，主動提及薛仕凌，因為覺得他是「奇怪的人」，不太像是正常人類，加上看過《茶金》被他的表演打動，很想合作看看。

▲葉如芬、游紹翔、劉若英、薛仕凌出席《我們意外的勇氣》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）監製葉如芬、導演游紹翔、劉若英、薛仕凌出席《我們意外的勇氣》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

薛仕凌則說劉若英人很好，不會像是「一尊」在那邊，平時很照顧大家，但常常「一本正經講幹話」，有時候都不知道她是認真的還是在開玩笑，兩人互虧笑翻全場。《我們意外的勇氣》預計10月23月在台上映。

 

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劉若英薛仕凌我們意外的勇氣台北電影節

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