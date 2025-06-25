短劇版《偷偷藏不住》爆侵權！　作者怒控出品方「擅自改編」

記者蔡宜芳／綜合報導

由趙露思、陳哲遠主演的偶像劇《偷偷藏不住》在2023年掀起熱烈話題，近來還換新陣容、重製微短劇版，將於26日播出。然而，小說原作者日前卻與小說平台晉江文學城聯合發聲，指控出品方之一的影視公司哇唧唧哇在未授權的前提下，擅自將作品製成微短劇，涉嫌侵權，雙方隔空開戰。

▲《偷偷藏不住》在2023年播出時相當受歡迎。（圖／翻攝自微博）

晉江在24日的聲明中指出，在雙方於2019年簽署的授權合約中，僅授予哇唧唧哇改編為網路劇（長劇）的權利，而2024年的補充協議更明確禁止將改編作品再次改編為微短劇類型，因此，哇唧唧哇的行為已構成違約，以及對原著作品版權的侵害，「本公司及原著作者在此嚴正聲明，保留對涉嫌侵犯原著作品版權的行為追究法律責任的一切權利。」

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▲哇唧唧哇製作短劇版《偷偷藏不住》。（圖／翻攝自微博）

對此，哇唧唧哇於當日深夜回應否認侵權，表示雙方從2019年就已經簽訂影視改編授權合約，後來在2024年又加簽補充協議，內容皆明確約定：「作者和晉江以專有許可方式授權我司在全國範圍內獨佔行使授權作品的影視的改編權、攝製權、發行權。」而「影視」的定義是由真人演繹而成的電影、電視劇、網路劇、網路電影，「其中，『網路劇』指通過網路僅在影音網站上公開播放的連續劇。故我司基於上述合約規定，對授權作品進行改編，拍攝了網路影視劇《偷偷藏不住之許你》。」

▲▼晉江與哇唧唧哇隔空開戰。（圖／翻攝自微博）

然而，晉江25日發出二次聲明指出，根據2019年簽訂的原始合約及2024年的補充協議，《偷偷藏不住》的微短劇改編權並未包含在授權範圍內，並明確採用「無默示授權」原則，即未經作者明確書面許可的使用，均視為未授權。聲明指出，微短劇《偷偷藏不住之許你》於2024年8月6日開機拍攝，8月23日殺青，整體拍攝周期僅18天，期間未通知晉江及作者，且該劇以「網路微短劇」類型申報並獲批，與授權範疇明顯不符。

晉江強調，2020年國家廣電總局在備案系統新增「網路微短劇」，並將其納入監管範疇。雙方在2024年5月簽訂的補充協議再次強調，如劇集備案類別與授權類型不符，或未經授權申請相關製作、發行和播放許可，均屬擅自使用未授權權利，「我司及作者在該微短劇拍攝前就已明確向哇唧唧哇表示授權類型裡沒有短劇、微短劇等，但該劇的類型、備案及製作行為均明顯超出主合同及補充協議所明確授予的權利範圍。」

針對此次爭議，晉江宣布已啟動相關法律程序，並將聯絡相關播出平台下架內容。同時，對於網路上惡意散布不實信息及抹黑行為，晉江已進行蒐證，並將依法追責，「本次回應後，我司不再就此次事件繼續佔用網路空間，後續所有爭議，我司將直接訴諸法律途徑解決。」態度相當強硬。

▲晉江二次發聲。（圖／翻攝自微博）

針對晉江的指控，哇唧唧哇再次火速發聲，強調其製作微短劇的行為符合2019年簽訂的合約。哇唧唧哇解釋，合約中「網路劇」的定義涵蓋所有透過網路播放的連續劇，並未限定劇集時長或形式。再者，2024年的補充協議中，並未更改「網路劇」的定義，因此微短劇應屬於授權範圍內，我們注意到了版權方在聲明中所述對合約條款的理解差異，目前正在積極聯繫相關方，並希望雙方能夠通過友好協商的方式妥善解決爭議。

▲哇唧唧哇再次回應。（圖／翻攝自微博）