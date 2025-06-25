胡盈禎自爆與瓜哥不熟！ 首次幫兒女拍照還「看不清五官」

記者葉文正／台北報導

年代MUCH益智節目《百變智多星》每集主題皆不同，近日錄影「跟團旅行社」，邀請到藝人胡盈禎、王彩樺、胡釋安、那那大師、翊萱、艾瑞克到場分享自身旅遊經驗，現場熱絡討論跟團趣事，其中胡盈禎與胡釋安分享終於有機會和胡瓜一家人出遊，卻發現胡瓜和兒女根本不熟，竟從未幫兩人拍過照片，首次嘗試拍攝，成品就讓小禎直呼下次別拍了。王彩樺也分享跟團旅遊時出手闊綽，抵擋不住導遊熱情推薦當地商品，一買就豪氣花費超過30萬元。

▲《百變智多星》胡釋安(左)與小禎。（圖／年代提供）



胡盈禎、胡釋安與胡瓜三人即將推出旅遊實境節目《胡來旅行社》，小禎提到終於有機會跟胡瓜一家人出遊。梁赫群也義氣相挺出演，他透露拍攝過程中在縱谷山區爬上爬下相當辛苦，大喊體力不如瓜哥，讓小禎笑稱「第一次看到梁赫群有恨不敢講！」小禎還自爆發現胡瓜和兒女不熟，竟從來沒幫兩人拍過合照，因此在節目錄製尾聲，自認拍照技術高超的胡瓜提議幫兩人拍照，沒想到第一次拍出的合照，竟是一張五官模糊、取景莊嚴的照片，讓小禎開玩笑說彷彿是「遺照」，隨即表示拍得很好，別再拍了，現場眾人笑翻。

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▲《百變智多星》錄製「跟團旅行社」主題，現場大聊旅行趣事。（圖／年代提供）



同樣經常出國旅遊的王彩樺也提及過往出國跟團經驗，只要遇到購物行程經常大手大腳，什麼都能買，甚至曾經從日本扛Hello Kitty捲筒衛生紙回台灣。王彩樺回憶有次導遊熱情介紹當地熱賣產品，從保健食品到漁獲海產她樣樣不放過，整趟購物行程竟豪氣花費超過台幣30萬元！王彩樺解釋是因為覺得真的會用到，還可以帶回來跟親朋好友分享，真誠與大氣的性格嶄露無遺，更多精彩內容，請鎖定每周一至周五晚間九點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出的《百變智多星》。