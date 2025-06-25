天殘分手賀瓏「人生登出」！作家嘆：情感教育要及早學起

記者劉邠如／綜合報導

喜劇演員賀瓏和Albee同遊日本，緋聞曝光後，引發網友關注，和他同是喜劇演員前女友天殘，昔日輕生的真正原因。而也有作家臉書發文，直指台灣長期以來，情感教育的不足，並呼籲社會應重新審視情感學習的重要性，特別是從小培養孩子處理感情挫折的能力，而非一味避談，或者是認為「等孩子大了再教」。

▲賀瓏與 Albee 緋聞曝光後，為了撇清劈腿疑雲，他公開了前女友天殘的遺書。不料此舉引發天殘閨密強烈不滿，憤而跳出指控賀瓏辜負天殘，讓賀瓏如今成為千夫所指的對象。（圖／翻攝自Instagram／tiantsan_standup、albeefin）

新書《志願單親》作者 、《志願單親故事集》臉書版主Cindy，發文感嘆，曾聽高中老師形容某位女孩在各方面表現優秀，卻因遇人不淑，最後選擇「登出人間」。但她想提醒，感情這件事，大家須明白：「在自己能掌控的範圍內，我們要獲得什麼成功，只要努力就有機會。但另一個人的愛，是我們無法掌控的事，可能換來背叛、傷害，即便犧牲了自己也一樣。」

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Cindy認為，也有一些人，在碰到情傷時，特別容易卡關。像是「在初戀就遇到渣的人，或是家庭教育讓孩子感到自我價值感低落」的這些人，就容易在碰到情傷時，特別走不出來：「因為他們沒有足夠的經驗、歷練、支持系統，來知道感情中如果出了問題，不是自己的錯。他們會千辛萬苦想要去『Fix it』然後就在其中失去自我。」

她說，這可能是源自於台灣父母，對於年輕孩子的情感教育不足：「台灣的家長們對於孩子的成績。願意從小就引導他們前進，但對於交往這樣的事，卻覺得『延後』才是保護。但我們很少聽到孩子畢業後，因為一件事情沒學好而選擇登出，但卻會因為一段感情而放棄自己，所以優先順序根本就錯了。其實所有的事情都是從小學習越不怕失敗，失敗越不痛，而且投入的時間越多，就越容易學得好。」

Cindy說，理想狀態上，如果大人願意從小就教導孩子感情教育，像是對於愛慕的表達，並同時讓他們理解，有些人會不成熟地回應、有些人的回應可能會帶來情感上的傷害，但這些都不是壞事：「在這過程中受到的傷不是真的傷害，比較像是學騎腳踏車會摔倒擦傷、瘀青，但熟悉規則之後就有肌肉記憶幫忙，一輩子受用無窮一樣。」

她打比方「從小就知道這世界上有壞人，情感中有渣，就會像用疫苗去教會我們的免疫系統怎麼對抗病菌一樣，人就會在那一次又一次的小疼痛中產生韌性，而避開一次跨越不過的潰擊。這樣的話，就算全世界都只剩下賀瓏這樣的渣，也會因為擁有了較高水準的判斷力，而不會飛蛾撲火了。」

她最後也分享自己「志願單親」的狀況，期待台灣未來法規如果更開放，其實也是不錯的選擇：「像我這樣子就沒有結婚，然後選擇單身生養子女，自己也可以組成一個家庭的。如果我們有更多這類的示範，那年輕的孩子們就知道說，其實如果你可以很獨立，一個人組成一個家庭，其實你也可以過得很好很快樂，不需要有另外一個人來成全你來讓你圓滿的。」