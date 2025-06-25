口罩男被綠離婚2年「交新女友」！曬合照放閃：你就是我想找的人

記者陳芊秀／綜合報導

網紅作家「口罩男」擁有63萬粉絲，2023年因妻子曾樂兒坦承出軌婚變，最終結束11年婚姻。恢單2年的他25日公開宣布有女朋友了，並曬出甜蜜合照放閃，網友輪番湧入祝福。

▲口罩男離婚2年，宣布有女朋友了。（圖／翻攝自臉書）

口罩男在貼文中透露，女友多年前讀過他的文章，甚至收藏幾段連他自己都快忘記的文字。兩人見面相當契合，從下午聊到晚上，連咖啡廳打烊都未察覺。他感性寫道：「我一直以為『心有靈犀』只是寫在書裡的浪漫用語，但太多次的沒開口，就能準確猜中彼此心裡的那句話，我才發現，原來真的會有這樣的人出現。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

確定關係後，口罩男希望低調保護女友，但也不想隱藏對女友的喜歡。最後選擇不違背本心，謝謝前妻樂兒的祝福以及孩子的接納，令他得以大方公開，「女朋友很可愛善良，從事美業美感很好，想跟支持我的朋友們分享」，最後祝福大家都能找到自己的幸福，並以Hashtag寫下「不是因為剛好在一起」、「而是你剛好就是我想找的那種人」作結，並Tag女友的IG，表達對這段感情的珍惜與真心。

兩人合照中，女生的表情溫柔甜美，微微一笑，散發著親切感；口罩男則帶著淡淡的微笑，表現出自信而溫暖的氣質。兩人的穿搭十分相襯，顯得和諧又登對。網友留言「好閃！恭喜啊」、「遇見靈魂伴侶了」、「女朋友太美了」、「祝你們要幸福喔」。