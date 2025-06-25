金曲黑馬是她！　入圍6項爆紅竟自曝「想開牛肉麵店」

記者蔡琛儀／台北報導

本屆金曲獎黑馬李竺芯與歌手郭家瑋，近日受邀參加誠品松菸與杰思娛樂合作舉辦的Live Podcast 活動。適逢金曲頒獎前夕，入圍六項大獎的李竺芯也成為焦點，她笑說自己最近比以前更常講話，還自爆金曲入圍聯訪那天猶豫該穿什麼，最終穿圍裙現身，「我連紅白拖都差點穿去！」面對是否期待得獎，她淡然表示：「得獎很好，沒得也沒關係。不做音樂的話，我也想開牛肉麵店！」

▲準台語歌后李竺芯入圍本屆金曲獎六項大獎。（圖／杰思國際娛樂提供）

李竺芯談及創作心境變化，坦言過去寫歌是為了被看見，現在則更想透過作品「看見自己」。她說：「我不再寫市場要的歌，而是順著內心的水流創作，這才是我的主流。」《水》專輯融合台語與世界音樂語感，呈現獨特聽覺風格，也展現她放下企圖心、轉向內在探索的創作態度。

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生活中的小突破，也成為她創作上的靈感來源。她舉例自己原本不喝咖啡，卻在這張專輯開始製作時勇敢嘗試，「開始點咖啡後，心態也變得更開放，好像連人生的卡關也能慢慢解了。」她笑說，這就是她所謂「解鎖人生」的方式。

▲李竺芯受邀出席開講。（圖／杰思國際娛樂提供）

她也透露未來有興趣經營談話型Podcast，希望介紹來自各行各業、低調卻極具創造力的台灣職人，「像我最近旅遊時認識的民宿與訂製鞋老闆，他們的創業故事就很動人。」剛過生日的她更跑到屏東閉關三天兩夜，送自己一份不被打擾的寧靜生日禮物，許願未來「自在地活著，只做讓自己開心的選擇！」