簽約才知大地主是邱澤！低調持迪化街百坪古厝6年「轉手獲利破億」

▲許瑋甯（中）、邱澤（右）年初曾攜手參加林心如（左）生日趴，當時應已懷孕，但還處於民俗上不能說的期間。（圖／翻攝自林心如臉書）

圖文／鏡週刊

許瑋甯雖然在IG上隻字未提關於自己懷孕一事，僅露出上半身的她，看來氣色紅潤，而且笑得開心，雖然沒跟老公黏得牢牢，但其實邱澤日前也同步發生了好事。夫妻倆來子又來財，躍上人生幸福最高點。

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▲邱澤低調持有迪化街古厝6年，近日售出給上市公司旗下的教育基金會，很可能獲利上億元。（圖／翻攝自Google Map）

根據本刊調查，邱澤2019年北市在迪化街耗資新台幣8950萬元，買下161坪的透天古厝，近來被凌華科技集團旗下的教育基金會買下，選擇做為基金會會址，且基金會董事長倪寒芬一眼就看中，非常喜歡，於是不惜出高價，在簽約時才發現原來地主竟是大明星邱澤，雖然目前成交價格尚未出現在實價登錄網頁，但基金會地址已登記在此處。

▲邱澤鍾情迪化街，曾在此經營餐酒館，又被發現低調買下樓房。（圖／翻攝自孔雀餐酒館Peacock Bistro臉書）

根據在地房仲透露，由於迪化街幾乎都是歷史建築，土地分區也屬於特定專用區，價值難以用一般台北市房價估算，但邱澤賣出的土地位於迪化街核心，去年附近才有巷內物件以一億7千萬元成交，初步判斷邱澤的賣價恐怕更高，也就是說邱澤僅持有6年，有望大賺超過億元。

本刊向海納百川總經理孫嘉騏查證，她則再三澄清：「這不是邱澤的房子，是公司的資產。」認為應只是房仲洽詢的過程中，聽到邱澤是海納百川的藝人，才會有此說法，並表示邱澤主要還是專注在演藝事業上，投資的部分不便透露太多。



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