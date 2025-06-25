跟楊繡惠出國朝夕相處 　黃鐙輝交代兒子「要好好做人」

記者葉文正／台北報導

集結黃鐙輝、詹姆士、邵大倫、孫淑媚、黃姵嘉、籃籃等主持陣容，全台灣綜藝史上第一個全程用台語交流、用台語玩遍世界各地的公視台語台、華視旅遊實境節目《行！鬥陣出國去！》，播出後引起高度討論。

▲黃鐙輝(左)與楊繡惠一起出國。（圖／公視台語台）

黃鐙輝、嘉賓楊繡惠出席媒體茶敘，暢談在與當地打拼的臺灣人的感性故事以及旅遊途中所發生的種種趣事。《行！鬥陣出國去！》公視台語台與華視聯合出品，每週六晚間 20:00-22:00 於公視台語台14頻道／YouTube 同步播出，每週日晚間8點華視主頻播出。

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▲黃鐙輝挑戰高空彈跳。（圖／公視台語台）

黃鐙輝、楊繡惠過往多在談話節目上相遇，這次首度一起出國拍攝外景節目，黃鐙輝笑言，只要有楊繡惠的地方就特別熱鬧，「有姐仔在的地方就沒有冷場！她一直講一直講！錄完影還開直播繼續講」。楊繡惠則因為旅程重新認識黃鐙輝，「他從上飛機那刻就變了一個人，很像是我爸爸的感覺。他很會照顧人，他不管是在吃飯、錄影，還是交談時都很關心所有的隊員，我這次跟他出國這麼多天，真的『足感心（tsiok-kám-sim）』」，她也力讚黃鐙輝在主持上相當用心，十分稱職。

黃鐙輝分別前往越南、新加波、泰國三地找尋在當地打拼的臺灣人，一向無所畏懼的他，在新加坡挑戰17層樓高的高空彈跳時，緊張的向3個小孩傾吐真心話，「爸爸希望你們好好做人，做一個對社會有用的人，爸爸永遠都愛你們」，真摯感人。他嘆，小孩在看到節目播出時，竟纏著他說「我也要玩」，完全無視他的真情流露，讓他好氣又好笑。

時常出國旅遊的楊繡惠坦言，曾有在國外被異國男子搭訕的豔遇經驗，尤其她28歲在印尼巴厘島的豔遇，讓她最為印象深刻，「我那時候長髮披肩、身材曼妙，一到當地就被一群男生追問是哪裡來的，他們一直說『小姐我愛你』，我想說他們都被我的美色深深著迷。結果他下一句突然說『100、100』，可以找他去房間，要幹嘛都可以」。另外，她也想到在泰國曼谷賽福瑞野生動物園遇到的紅毛猩猩阿福，她說拍照時，阿福溫柔的親她、抱她，都讓她感到滿滿的安全感，「如果他是我男朋友的話，我們有辦法白頭到老喔！」

節目如火如荼播映中，被問到如果有第二季，楊繡惠是否想挑戰主持人？她自豪的以台語說道：「說到講台語這件事，如果我說第二、沒人敢說第一，我說台語的時候，還有很多年輕人都還是一條蟲游來游去，說台語這件事對我而言就像『桌頂拈柑（toh-tíng ni-kam，輕而易舉）』沒人考得倒我。」她也許願，想在第二季時前往馬爾地夫，每天在徜徉在海中。

本週播出的第7集《行！鬥陣出國去！》由邵大倫、籃籃帶著楊繡惠、曾瑋中、台語顧問老師飛往日本千葉尋找「千葉觀光大使」的當地臺灣人莫程倫；籃籃、楊繡惠一看到可以祈願的幸福鐘，便爭先的敲鐘許下嫁給大谷翔平的願望，場面瞬間突變成爭風吃醋的衝突，精彩可期。

《行！鬥陣出國去！》為臺灣首檔全台語的出國旅遊實境節目，集結黃鐙輝、籃籃、詹姆士、邵大倫、孫淑媚、黃姵嘉輪流搭檔主持，走訪東亞各國，深度採訪旅外臺人在異鄉生活的心路歷程。《行！鬥陣出國去！》每週六晚間 20:00-22:00 於公視台語台14頻道／YouTube 同步播出，每週日晚間8點華視主頻播出。