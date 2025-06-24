「LOL電競女神」解放超兇上圍！轉身一片肉色：在台北不敢穿 震撼2.7萬人

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTuber奎丁由於就讀輔大時期擅長打英雄聯盟，一度被封為「LOL電競女神」。如今投入拍片的她，把握空檔前往泰國散心，還把一些「平常在台北不敢穿的都帶去泰國穿了」，辣照立刻吸引2.7萬人按讚！

▲奎丁前往泰國散心。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）



照片中，可以看到奎丁放下一頭及腰長髮，身穿芥黃色長洋裝，相當映襯她的白皙膚色，側邊大面積鏤空的設計，剛好辣露渾圓半球，更不用說背部幾乎沒有布料，只有一條線，秀出光滑美背。

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▲奎丁辣露美背。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）



奎丁笑說，這是平常在台北不敢穿的衣服，最近把握出國的機會，她就帶去泰國穿了。一次上傳4張辣照，她還搞笑地提醒粉絲，「請慎重決定再往左滑」，性感程度破表！

▲▼奎丁解放渾圓半球。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）



事實上，奎丁曾坦言自己很少穿內衣，被問到「該做些什麼才能像妳一樣又瘦又有胸」時，她謙虛表示自己並非天選之人，「我就是大D小E，上胸飽滿所以看起來比較豐滿而已」，主要仍靠後天努力，「按摩、吃補品、穿搭（顯胸大、墊一些水餃墊）、修圖，想要變成什麼樣子就是靠自己努力。」