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暑假追陸劇8片單！長劇救世主看好他
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暑假追陸劇8片單！　穿書奇幻修仙甜寵梗全來了…長劇救世主看好他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視圈最重視的暑期檔自6月起跑，各家串流平台、電視台紛紛端出大劇準備開播，加上今年長劇面對網播量全面下滑、短劇崛起衝擊，觀眾追劇習慣出現變化，暑期檔長劇更有找回觀眾的重大使命。《ETtoday星光雲》整理以下8部定檔、即將要定檔的劇集，一起來預想誰是暑期檔收視救世主！

桃花映江山／心機宰相聯姻和親公主

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲桃花映江山。（圖／翻攝自微博）

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《桃花映江山》由劉學義、孟子義主演，改編自白鷺成雙小說《桃花折江山》，描述弱勢的北苑國公主「姜桃花」，因和親嫁給與祁國左相「沈在野」，兩人被迫政治聯姻，卻從朝夕相處逐漸生愛，男女主角各自有腹黑心機，從宅鬥一路到朝堂爭鬥，男女主角雙強設定，要大燃觀眾追劇心。劉學義憑《花間令》開始踏上從男配角演到男主角，孟子義憑《九重紫》成為新一代陸劇女神，新戲收視考驗兩人扛劇能力，劇集定檔於6月25日開播。

書卷一夢／穿書改編紙片人命運

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲書卷一夢。（圖／翻攝自微博）

《書卷一夢》是陸劇少有的原創劇本，而且是穿書題材，描述小咖女演員「宋小魚」意外闖進劇本世界，成為女主角「宋一夢」，但是劇本中命運悲慘，無論用盡各種手段逃避，故事都會將她推向反派男主角「南珩」的身邊慘死，為此展開「殺珩計畫」，要改變主角命運。故事採取輕喜劇路線，劉宇寧繼《折腰》人氣大飆升，這次搭檔李一桐，加上祝緒丹、王以綸等人共同演出，加上導演是《蓮花樓》郭虎，大從開播前就備受期待，被看好帶動暑期收視，劇集定檔6月26日播出。

錦繡芳華／何惟芳帶著牡丹回來了

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲錦繡芳華。（圖／翻攝自微博）

《國色芳華》由楊紫搭檔李現主演的古裝劇，在年初播出時，創下網播集均破4000的的成績（雲合數據），緊接著暑期檔要推出續集《錦繡芳華》。該劇有別於古裝劇都在橫店影視城拍攝，劇組到山東造景，故事以唐朝為時代背景，描述恢復單身的何惟芳如何靠種植牡丹，成為當朝女商人的傳奇。續集女主角與花鳥史「蔣長揚」相知相守，加入朝廷權謀剷除奸臣的情節，男女主角面臨更多難關與冒險，攜手平定叛亂。《國色芳華》在大陸為串流平台締造首集集均史冠的成績，在台灣也吸引一票死忠觀眾追劇，續集約24集，網傳預計6月30日播出，目前製作方還沒有正式宣布。

子夜歸／郎君的美人妻是妖市首領

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲子夜歸。（圖／翻攝自微博）

《子夜歸》由許凱、田曦薇主演，導演是曾執導《太子妃升職記》和《墨雨雲間》的侶皓吉吉，劇集改編自晉江作家扶華的小說《梅夫人寵夫日常》，原著小說是奇幻甜寵文。劇版以大唐長安為時代舞台，描述刑部官吏梅逐雨與妻子武禎各自有個兩張面具，白天是相愛的夫妻，晚上各自化身捉妖師和貓妖，且妻子還是妖市首領，兩人背負著不同的使命展開糾纏。該劇將於台灣Disney+上架，預告率先在海外先曝光，陸網盛傳定檔7月。

許我耀眼／又能看到趙露思了

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲許我耀眼。（圖／翻攝自微博）

趙露思因罹患憂鬱症，經過休養後正在逐步復出，《許我耀眼》是病倒前拍畢的時裝劇。該劇改編自張悅然的小說《大喬小喬》，已經被改編電影《喬妍的心事》，劇版描述人氣美女主播「許妍」與富二代「沈皓明」結婚，表現上是人人稱羨的夫妻，其實暗藏許多謊言，夫妻在撕開偽裝後，重新開始感情。劇集盛傳在暑期檔播出，預告也在台灣提前曝光。

驕陽似我／現偶女王顧漫新作改編

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲驕陽似我。（圖／翻攝自微博）

顧漫是大陸超人氣言情小說家，筆下作品《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》、《杉杉來吃》、《你是我的榮耀》全都被改編真人劇集，且創下極高的收視成績，被視為現偶TOP級的作家。她的最新小說《驕陽似我》創作時間相當長，完結後隨即被翻拍成劇，由宋威龍搭檔趙今麥，故事有別於顧漫以往暗戀成真的流程，描述女主角「聶曦光」結束了大學時苦澀的暗戀，畢業後隱瞞富家女的身分進職場工作，與上司林嶼森從誤會到萌生愛情。網傳劇集將在7月定檔。

櫻桃琥珀／趙今麥與張凌赫二搭

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲櫻桃琥珀。（圖／翻攝自微博）

趙今麥與張凌赫合作重生古裝劇《度華年》後大飆CP火花，火速敲定二搭接拍年代劇《櫻桃琥珀》，以90年代為時代背景，描述年輕男女的成長故事。該劇出自大名鼎鼎「正午陽光」製作公司，旗下製作戲劇都擁有高口碑，本劇是製作公司少有的愛情題材，劇集網傳7月定檔。

獻魚／暴嬌師祖與鹹魚小師妹的日常

▲▼暑假追陸劇8片單。（圖／翻攝自微博）

▲獻魚。（圖／翻攝自微博）

《獻魚》改編自小說《向師祖獻上鹹魚》，與《子夜歸》都是出自同一位晉江作家扶華筆下。該劇由陳飛宇、王影璐主演，劇版描述被封山中500年的師祖「司馬焦」邂逅意外進入修仙界的「廖停雁」，被女主角無欲無求的「鹹魚本能」降服、開始變得步步向善，兩人萌生情愫，並在仙府、魔域和人間經歷愛恨糾葛，最終相守的故事。仙俠劇被詬病劇情大同小異，在大陸已經有了退燒現象，但在台灣仍吸引一票追劇粉，男女主角的組合也頗有新鮮感，被預期成為暑期黑馬，網傳將會在8月播出。

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桃花映江山書卷一夢錦繡芳華子夜歸許我耀眼驕陽似我櫻桃琥珀獻魚

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