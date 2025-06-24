暑假追陸劇8片單！　穿書奇幻修仙甜寵梗全來了…長劇救世主看好他

記者陳芊秀／綜合報導

大陸影視圈最重視的暑期檔自6月起跑，各家串流平台、電視台紛紛端出大劇準備開播，加上今年長劇面對網播量全面下滑、短劇崛起衝擊，觀眾追劇習慣出現變化，暑期檔長劇更有找回觀眾的重大使命。《ETtoday星光雲》整理以下8部定檔、即將要定檔的劇集，一起來預想誰是暑期檔收視救世主！

桃花映江山／心機宰相聯姻和親公主

▲桃花映江山。（圖／翻攝自微博）

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《桃花映江山》由劉學義、孟子義主演，改編自白鷺成雙小說《桃花折江山》，描述弱勢的北苑國公主「姜桃花」，因和親嫁給與祁國左相「沈在野」，兩人被迫政治聯姻，卻從朝夕相處逐漸生愛，男女主角各自有腹黑心機，從宅鬥一路到朝堂爭鬥，男女主角雙強設定，要大燃觀眾追劇心。劉學義憑《花間令》開始踏上從男配角演到男主角，孟子義憑《九重紫》成為新一代陸劇女神，新戲收視考驗兩人扛劇能力，劇集定檔於6月25日開播。

書卷一夢／穿書改編紙片人命運

▲書卷一夢。（圖／翻攝自微博）

《書卷一夢》是陸劇少有的原創劇本，而且是穿書題材，描述小咖女演員「宋小魚」意外闖進劇本世界，成為女主角「宋一夢」，但是劇本中命運悲慘，無論用盡各種手段逃避，故事都會將她推向反派男主角「南珩」的身邊慘死，為此展開「殺珩計畫」，要改變主角命運。故事採取輕喜劇路線，劉宇寧繼《折腰》人氣大飆升，這次搭檔李一桐，加上祝緒丹、王以綸等人共同演出，加上導演是《蓮花樓》郭虎，大從開播前就備受期待，被看好帶動暑期收視，劇集定檔6月26日播出。

錦繡芳華／何惟芳帶著牡丹回來了

▲錦繡芳華。（圖／翻攝自微博）

《國色芳華》由楊紫搭檔李現主演的古裝劇，在年初播出時，創下網播集均破4000的的成績（雲合數據），緊接著暑期檔要推出續集《錦繡芳華》。該劇有別於古裝劇都在橫店影視城拍攝，劇組到山東造景，故事以唐朝為時代背景，描述恢復單身的何惟芳如何靠種植牡丹，成為當朝女商人的傳奇。續集女主角與花鳥史「蔣長揚」相知相守，加入朝廷權謀剷除奸臣的情節，男女主角面臨更多難關與冒險，攜手平定叛亂。《國色芳華》在大陸為串流平台締造首集集均史冠的成績，在台灣也吸引一票死忠觀眾追劇，續集約24集，網傳預計6月30日播出，目前製作方還沒有正式宣布。

子夜歸／郎君的美人妻是妖市首領

▲子夜歸。（圖／翻攝自微博）

《子夜歸》由許凱、田曦薇主演，導演是曾執導《太子妃升職記》和《墨雨雲間》的侶皓吉吉，劇集改編自晉江作家扶華的小說《梅夫人寵夫日常》，原著小說是奇幻甜寵文。劇版以大唐長安為時代舞台，描述刑部官吏梅逐雨與妻子武禎各自有個兩張面具，白天是相愛的夫妻，晚上各自化身捉妖師和貓妖，且妻子還是妖市首領，兩人背負著不同的使命展開糾纏。該劇將於台灣Disney+上架，預告率先在海外先曝光，陸網盛傳定檔7月。

許我耀眼／又能看到趙露思了

▲許我耀眼。（圖／翻攝自微博）

趙露思因罹患憂鬱症，經過休養後正在逐步復出，《許我耀眼》是病倒前拍畢的時裝劇。該劇改編自張悅然的小說《大喬小喬》，已經被改編電影《喬妍的心事》，劇版描述人氣美女主播「許妍」與富二代「沈皓明」結婚，表現上是人人稱羨的夫妻，其實暗藏許多謊言，夫妻在撕開偽裝後，重新開始感情。劇集盛傳在暑期檔播出，預告也在台灣提前曝光。

驕陽似我／現偶女王顧漫新作改編

▲驕陽似我。（圖／翻攝自微博）

顧漫是大陸超人氣言情小說家，筆下作品《何以笙簫默》、《微微一笑很傾城》、《杉杉來吃》、《你是我的榮耀》全都被改編真人劇集，且創下極高的收視成績，被視為現偶TOP級的作家。她的最新小說《驕陽似我》創作時間相當長，完結後隨即被翻拍成劇，由宋威龍搭檔趙今麥，故事有別於顧漫以往暗戀成真的流程，描述女主角「聶曦光」結束了大學時苦澀的暗戀，畢業後隱瞞富家女的身分進職場工作，與上司林嶼森從誤會到萌生愛情。網傳劇集將在7月定檔。

櫻桃琥珀／趙今麥與張凌赫二搭

▲櫻桃琥珀。（圖／翻攝自微博）

趙今麥與張凌赫合作重生古裝劇《度華年》後大飆CP火花，火速敲定二搭接拍年代劇《櫻桃琥珀》，以90年代為時代背景，描述年輕男女的成長故事。該劇出自大名鼎鼎「正午陽光」製作公司，旗下製作戲劇都擁有高口碑，本劇是製作公司少有的愛情題材，劇集網傳7月定檔。

獻魚／暴嬌師祖與鹹魚小師妹的日常

▲獻魚。（圖／翻攝自微博）

《獻魚》改編自小說《向師祖獻上鹹魚》，與《子夜歸》都是出自同一位晉江作家扶華筆下。該劇由陳飛宇、王影璐主演，劇版描述被封山中500年的師祖「司馬焦」邂逅意外進入修仙界的「廖停雁」，被女主角無欲無求的「鹹魚本能」降服、開始變得步步向善，兩人萌生情愫，並在仙府、魔域和人間經歷愛恨糾葛，最終相守的故事。仙俠劇被詬病劇情大同小異，在大陸已經有了退燒現象，但在台灣仍吸引一票追劇粉，男女主角的組合也頗有新鮮感，被預期成為暑期黑馬，網傳將會在8月播出。