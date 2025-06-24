憂心愛妻罹癌！　香港知名武術指導唐佳墜樓輕生亡…享壽88歲

記者陳芊秀／綜合報導

香港著名武術指導唐佳（本名：黃唐）於6月23日下午在尖沙咀墮樓身亡，享壽88歲。警方初步調查顯示，唐佳從住所天台墜下，現場未發現遺書，目前死因尚待驗屍確定。據了解，唐佳與資深女星妻子雪妮、兒子同住，疑似因愛妻患胰臟癌感到不開心而走上絕路。

▲知名武術指導唐佳（左）墜樓身亡，愛妻雪妮罹癌。（圖／CFP）

據《明報》報導，唐佳是1960年代知名導演張徹的御用武術指導，曾執導《少林傳人》等經典電影，並於1980年代加入TVB擔任武術指導。他的妻子雪妮為粵語片時代紅星，兩人感情恩愛數十年，是圈中模範夫妻。妻子復出演藝圈時，他也全力支持，陪伴左右，兩人育有兩子，曾移居加拿大，現在回到香港生活。

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然而妻子雪妮罹患胰臟癌需長期住院而深感憂心，甚至透露希望與妻子共赴黃泉的念頭，突然發生意外，令外界震驚且措手不及。有關唐佳突然離世，香港動作特技演員公會會長錢嘉樂表示，因為不知道唐佳墜樓原因，一切以家人公告為主，特技演員公會會盡快了解，有需要幫手會盡量幫。

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