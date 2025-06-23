賀瓏證實是天殘前任！曾認「付出很少」盲從戀愛　女方過往卑微情史遭挖

記者孟育民／台北報導

薩泰爾娛樂於23日閃電宣布與喜劇演員賀瓏因理念不合，即日起終止合約。而賀瓏稍早也在社群發文，證實自己就是天殘前任，兩人在今年4月結束六年半的感情，並公開女生遺書，還自己清白並未出軌。由於過去天殘發文「好的前任應該像死了一樣」，當時就有網友在貼文底下指出，女方為了前任北上奔赴，結果交往多年來不曾被公開，而天殘過去也多次談論感情，如今也被翻出討論。

▲天殘和賀瓏曾交往六年半。（圖／天殘、賀瓏IG）



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節目中，天殘分享過去一段未被承認的感情經歷，她透露，自己從高中一年級起，和一位喜歡的男生展開曖昧關係長達多年，期間兩人維持性關係但從未正式交往。她表示，即使男方持續和其他女生發生關係，她也選擇不離不棄，甚至甘願為了對方付出金錢、時間與情感，「我都沒有離開他，我很喜歡那個男的，出去都是我出錢。」

天殘透露，男方的生活圈她了如指掌，連國中老師、朋友都認識，甚至多次在深夜悄悄到男方家過夜，再於隔天無聲無息地離開。然而對方卻從未公開承認兩人關係，讓她始終處在無名份的狀態，「他不願承認我是他女朋友。」為此，博恩聽完後忍不住驚呼：「我覺得很衝擊欸，我一直以為妳是個很有自信的女性，會有這種行為不是啊！這樣很卑微。」

▲賀瓏。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

事實上，賀瓏從不避諱承認有交往多年的女友，不過都堅稱對方是圈外人。過去接受《ETtoday星光雲》專訪，也坦言被對方的個性吸引，「她講話、個性、作風都很有趣，我很怕女生無聊。」他說即便遭到網友炎上，女友也從不過問一句，甚至對方傳訊息都直接已讀，「她懂我就是不吵我，讓我好好做我的秀，其實沒有炎上我也希望她不吵我。」

賀瓏相當信任女友，即便為了工作無暇顧及戀情，也不擔心對方變心，不過偶爾還是會被抱怨，他自嘲：「我很不會跟女性相處，我很不浪漫、不是好的情人，我付出很少！」曾經他思考過為何要談戀愛，表示每次談到兩性話題，都會被周圍女性砲轟，但他說：「一直保持單身好像跟社會脫軌，我很容易盲從， 很多人做什麼事我就也跟著做一下。」