強尼戴普抱怨被影壇抵制時：我跟汽車防撞測試假人一樣

圖文／鏡週刊

強尼戴普（Johnny Depp）跟前妻安珀赫德（Amber Heard）在2022年的毀謗官司打贏了，但是他的事業卻一蹶不振，日前他接受倫敦《週日泰晤士報》（The Sunday Times）大吐苦水，表示打從安珀爆料被他家暴以來，就遭到影壇抵制，大家都跟他翻臉假裝不熟，「跟汽車防撞測試假人一樣！」

2017年倆人離婚後，安珀就一直對外表示強尼對她家暴過，更先後在英美兩地的媒體採訪中暗示，導致強尼戴普分別在英美兩地打起了毀謗官司，結果英國的輸了、卻在美國贏了。

這過程他飽嚐各種人情冷暖，強尼戴普說，「即使我是所謂的怪人，但還是有些價值觀不應該隨便拋棄的，我跟某個經紀人合作了30年，但她卻在法庭上說我很難搞。這真的是被氣死。這些人，他們到處撒謊、在你背後說些可怕的話，但是卻照樣賺你的錢。因為他們到底要的是什麼？就是吃人夠夠。」

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「這裡頭最叫我受傷的是，某些人我都替他們著想，但是他們卻照樣污衊我，他們還參加過我小孩的派對，跟他們一起玩。我能理解大家不願意站出來挺我，因為對他們來說最可怕的事情就是選邊站。我根本就是比『#MeToo運動』更早的犧牲品，就像是汽車防撞測試的假人一樣。」

2022年的毀謗官司，強尼戴普勝訴，要求前妻安珀賠償美金100萬元，安珀則搬到西班牙去，表示這樣的判決結果，是大開防治家暴的倒車；強尼則認為陪審團救回了他的人生，「老實說，是我欠我的小孩、還有那些所有支持我的人。知道我終於得到公道，我感覺很平靜。」

但是官司勝訴不等於他的事業一帆風順，2020年底強尼戴普才開打輸了控告英國《太陽報》的毀謗官司，被法院認證「會家暴的男人」，接著就被《怪獸與鄧不利多的秘密》給換掉。至於謠傳他會重返《神鬼奇航》，製片傑瑞布洛克海默（Jerry Bruckheimer）在2022年毀謗官司勝訴後，證實迪士尼高層的確有過開發兩個劇本的想法，一個由瑪格羅比（Maggie Robbie）主演，另外一個沒有。至於強尼戴普是否會再出現？他的答案是：「未來尚未決定。」同年12月，製片傑瑞布洛克海默的答案又換了，表示以女性為主的版本不見得要作廢、但也不會在短時間內問世，「我們正在努力的，是嘗試製作另外一個版本。」

對於報導強尼戴普有望以酬勞美金3億元的代價，重返《神鬼奇航》系列，他回應：「那是你們拼出來的故事。」其實在毀謗官司審判過程中，他就被曾問過，假使迪士尼拿出6億美金片酬，也無法讓他再演《神鬼奇航》，他回答：「沒錯。」

他生氣的癥結，在於迪士尼依然於全球各地的迪士尼樂園，照樣找人打扮成傑克史派羅船長跟遊客互動，他說，「他們沒有刪除我的角色，也沒有停止販售傑克史派羅的娃娃，一切都照賣不誤，他們只是不想發現可能在我身後的那些事情。當然在這其中投入了很多我自己，跟很多人一起完成了電影，加入很多我個人的才華，包括自己重寫對白、場景跟笑話後。我不太明白，在經過漫長的合作關係，與就迪士尼標準而言成功的商業表現後，我怎麼突然就變成罪人，直到我得證明自己是無辜的？」

可是氣歸氣，2024年9月，強尼戴普在西班牙參加影展後，打扮成傑克船長，來到多諾斯蒂亞大學醫院（Donostiako Ospitalea），探望兒童腫瘤病房，跟病童們打成一片。據悉，他從頭到尾都以傑克船長自居，沒說自己是強尼戴普，因此大家也懷疑，事情是否還有轉圜的餘地。

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