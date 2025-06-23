相差24歲姐弟戀！禾浩辰談愛溫碧霞　「雪白屁股全露」美魔女笑了

記者黃庠棻／台北報導

香港電影《謊島美人魚》由《志明與春嬌》的鬼才導演彭浩翔監製，新銳導演廖銘賢執導，集合香港最強美魔女溫碧霞及台灣人氣男星禾浩辰及金馬影后歸亞蕾共同演出，全程在高雄及墾丁拍攝，上演了一場充滿南國風情的姐弟浪漫戀情，台灣將於6月27日上映。

▲香港電影《謊島美人魚》由禾浩辰、溫碧霞、歸亞蕾主演。（圖／華映娛樂提供）



禾浩辰在電影中不但大方秀出天天上健身房的好身材，更大膽對著鏡頭秀出裸臀，他笑說「這是我從影以來最性感的演出了。」溫碧霞則是讚美他的屁屁圓又白，很上鏡，笑說「好像月亮一樣，歡迎大家來賞月。」

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▲香港電影《謊島美人魚》由禾浩辰、溫碧霞、歸亞蕾主演。（圖／華映娛樂提供）



禾浩辰在《謊島美人魚》中扮演不得志的編劇，好不容易有投資老闆看上他的文筆，卻是要他寫一部萬年老哏的美人魚故事，他帶著失落的心情去海島尋找靈感，意外和溫碧霞扮演的民宿老闆娘越走越近，心情似乎也越來越好。

▲香港電影《謊島美人魚》由禾浩辰、溫碧霞、歸亞蕾主演。（圖／華映娛樂提供）

而禾浩辰透露完全不排斥姊弟戀，還曾經和大10歲的姐姐交往過，面對美魔女溫碧霞，他說「對我而言，愛情和年紀沒有關係，我拍攝時很投入，真的會頭昏腦脹，更是小鹿亂撞！」而溫碧霞則是誇台灣男生「台灣男生很溫柔，會說話，嘴巴甜，姐姐也會被他們追到的。」

▲香港電影《謊島美人魚》由禾浩辰、溫碧霞、歸亞蕾主演。（圖／華映娛樂提供）



擁有健壯好身材的禾浩辰，演戲向來不吝在鏡頭前秀出好身材，尺度寬廣，在《等一個人咖啡》、《月老》等電影中都有大尺度展現身體，這回在《謊島美人魚》中也大方秀出裸臀，他表示拍攝時有一點害羞，但並沒有特別去鍛鍊屁屁的線條「我是天天運動的，但因為角色的設定是個編劇，我不能練到很大隻、很健美的樣子出現，就請大家看我原汁原味的屁股。但這好像顯得我對自己的身材是充滿自信啊！」

▲香港電影《謊島美人魚》由禾浩辰、溫碧霞、歸亞蕾主演。（圖／華映娛樂提供）

溫碧霞則是大讚禾浩辰的屁屁又白又圓，像月亮一樣，禾浩辰笑說「屁屁一直都曬不到太陽，所以真的很白啊！這是我從影來最性感的一次演出。」他透露電影幾乎都在高雄和墾丁拍攝，所以住在高雄的媽媽常常帶著各式美食到現場探班，讓劇組大飽口福。

▲香港電影《謊島美人魚》由禾浩辰、溫碧霞、歸亞蕾主演。（圖／翻攝自預告）



《謊島美人魚》描述潦倒編劇樂（禾浩辰飾）與生病的母親（歸亞蕾飾）相依為命，偶然在網上認識十分欣賞他的文字作品的神秘少女，讓他覺得彷彿覓得「真愛」。他因好友介紹的工作而直奔景色悠美的海島，但他一直苦無機會見到「真愛」，編劇工作同樣受挫，投資方堅持要改編翻拍了無數次的童話故事美人魚。

本應失落的樂卻莫名其妙與當地的民宿老闆娘文（溫碧霞飾）越走越近，對方激發了他的創作靈感，邀請女方一同創作劇本，但他內心最渴望的「真愛」也依然吸引著他，但當他發現對方一直隱藏的秘密時，大受打擊而默默離開海島，因謊言開始的情感真的無法變成真愛嗎？《謊島美人魚》將於6月27日上映。