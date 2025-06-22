一家四口全入圍北影！　《我家的事》才播20分「影廳傳啜泣聲」

記者黃庠棻／台北報導

電影《我家的事》不僅一家四口全數入圍臺北電影獎，更從443件投稿作品中脫穎而出，代表臺灣入選臺北電影節「國際新導演競賽」，21日該片於臺北市中山堂全臺首度公開放映，開賣僅兩分鐘即全數售完，現場座無虛席。

▲《我家的事》演員群藍葦華（左起）、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、朱羿銘、姚淳耀。（圖／牽猴子提供）

《我家的事》導演暨編劇潘客印率領監製鄭有傑、蔡宗翰、謝君堯，以及演員藍葦華、高伊玲、曾敬驊、黃珮琪、姚淳耀、朱羿銘到現場與近千名觀眾一同觀影，全場觀眾笑聲與淚聲交錯不已，觀眾看完後表示「後勁太強，走出中山堂眼淚還繼續流。」

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▲《我家的事》在台北電影節上放映。（圖／牽猴子提供）



電影開場不到二十分鐘現場已傳出啜泣聲，隨後又全場笑到拍手，直到最後三分鐘，隨著情感濃厚的配樂響起，再次傳來啜泣聲久久不能平息。在劇中扮演一家骨幹的母親高伊玲分享「片中媽媽不善表達愛，習慣用『罵』來傳達關心，於是在劇組拍攝時，每天都在想，今天要怎麼有創意地罵人？」

▲《我家的事》在台北電影節上放映。（圖／牽猴子提供）



入圍最佳新演員的黃珮琪映後激動分享，說道「其實我已經看了兩遍，但剛剛在台下還是哭了，這個角色讓我感受很多！」《我家的事》一家人皆入圍臺北電影獎。

▲《我家的事》在台北電影節上放映。（圖／牽猴子提供）

曾敬驊為此感動致謝「我覺得我們的表演是一體的，是我們大家一起做到的，入圍的榮耀是大家一起創造出來的。」姚淳耀則表示「我看完之後真的好享受，覺得自己很幸福，可以在這個團隊、這個故事裡面。」

▲《我家的事》。（圖／台北電影節提供）



電影《我家的事》用「真誠」打動觀眾，導演潘客印表示「我觀察到，家跟人一樣，都有自己的生長週期，都會老。我想讓觀眾感受到每次回到家後我們擁有什麼，並且把握。」這部片從大阪亞洲電影節開始，走過義大利烏迪內遠東國際影展後，隨後又準備參賽紐約亞洲影展。

▲電影《我家的事》。（圖／牽猴子提供）

劇中，飾演爸爸的金鐘影帝藍葦華感性表示「電影走遍世界，終於回家了，這次與一家人一起入圍臺北電影獎，真的是很幸福的事情，這是我從影以來演得最好的一次！」

▲電影《我家的事》。（圖／牽猴子提供）

北影放映結束後，觀眾不斷在社群上分享「好幾段全場笑到拍手」、「最後三分鐘情緒爆炸」、「哭到狂抖」、「北漂仔邊看邊流淚」、「每個演員都演的世、界、好！」本片由大慕可可股份有限公司、文化內容策進院、酷映有影工作室有限公司出品，將於9月12日全台感動獻映。