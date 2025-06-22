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《影后》無緣前男友升格老公！　楊貴媚合體傅雷…罕見變身小女人

記者黃庠棻／台北報導

公視+自製食療系影集《就算一個人也可以好好的吃飯2》於今（22）日正式宣告開鏡，男女主角胡宇威與李玲葦再度攜手回歸，本季將以經營民宿為主軸，他們不再只是透過料理療癒傷痕，更要面對來自四面八方的顧客，展開「住進同一間民宿」的全新篇章，而在這間飯香與人生交會的空間裡，將有一段愛情悄悄發生。

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

《就算一個人也可以好好的吃飯》第一季於公視+播出後創下亮眼點閱成績，本季更迎來重磅卡司加入演出。其中一大看點，莫過於楊貴媚與傅雷這對金獎實力派的驚喜合體，這是兩人自《影后》後再度共演，從當年的無緣戀人，搖身一變成《好好吃飯2》中的甜蜜夫妻檔。

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▲胡宇威（右起）、楊貴媚、傅雷和李玲葦出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

值得一提的是，這次也是楊貴媚首度挑戰「愛撒嬌的小女人」角色，她笑說「第一次遇見這麼公主感的角色，當然要好好享受一下！這是一場中年人的深情冒險。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

李玲葦再次詮釋艾蜜莉一角，對角色的成長有全新體會「從劇本來看，有場戲是她終於說出平常不敢講的話，我覺得那是一種轉變、一種累積情緒後的釋放。」對於這趟入住民宿的旅程，她也留下耐人尋味的話語「一個人可以好好吃飯，兩個人也可以在一起好好吃飯，但不一定要一樣的節奏。」期待拍攝現場能激發出角色間更多的驚喜與火花。

▲胡宇威（右起）、楊貴媚、傅雷和李玲葦出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

楊貴媚近年在大小螢幕上多以霸氣獨立女性形象現身，她坦言看到劇本中那位溫柔、真誠、不批評人的「顧阿姨」，深深吸引了她「這不只是愛情故事，更是成熟、責任與告別的體驗。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

傅雷則表示，兩人認識超過三十年，真正合作的機會卻不多「上次《影后》是演她的前男友，這次終於升格演老公，真的要感謝『妹子』的推薦。」他特別提到閱讀劇本時，一場描寫「夫妻樹」的場景讓他深受感動，早已在心中規劃要與另一半親自走訪拍攝地點。

▲胡宇威（右起）、楊貴媚、傅雷和李玲葦出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

胡宇威這次在公視+《就算一個人也可以好好的吃飯2》除了再度化身「煮飯男友」，角色湯瑪士也迎來「情感升級」新挑戰，從單身失戀廚房走向民宿療癒飯桌，將面對比第一季更複雜的人際關係與感情牽動，胡宇威巧妙形容「湯瑪士就像一碗酸辣湯，吵架是辣、酸代表吃醋、苦代表誤會，不同心情放在一起，就像酸辣湯一樣口感豐富又可口。」

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

這次再與楊貴媚合作，胡宇威特別提到「有事先跟媚姐碰面聊過跟讀本，能夠再次跟媚姐有戲劇上的合作很開心，也很期待。」兩人自電影到實境節目多次搭檔，默契早已培養純熟。

▲胡宇威（右起）、楊貴媚、傅雷和李玲葦出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

這次將在民宿場景「偶遇」，胡宇威也笑說最想親手為楊貴媚下廚紅燒蹄膀「因為這道菜很大氣、也很滿足。」希望能讓楊貴媚在公視+《就算一個人也可以好好的吃飯2》民宿裡感受到賓至如歸。公視+《就算一個人也可以好好的吃飯2》預計於年末上檔，敬請期待這場從廚房到民宿的情感療癒旅程。

▲胡宇威（右起）、楊貴媚、傅雷和李玲葦出席《就算一個人也可以好好的吃飯2》開鏡。（圖／公視+提供）

▲《就算一個人也可以好好的吃飯2》正式開鏡。（圖／公視+提供）

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就算一個人也可以好好的吃飯2楊貴媚傅雷胡宇威李玲葦

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