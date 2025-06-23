每日星座運／射手財運大爆發 命理師點名：這星座貴人運最旺
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：煩惱阻礙工作
感情：痛苦早已過去
財運：好壞雙面影響
幸運色：西瓜紅
貴人：天蠍
小人：獅子
工作：留意情緒狀態
感情：化解感情危機
財運：幸運之神降臨
幸運色：紅磚色
貴人：水瓶
小人：魔羯
工作：永遠保持專注
感情：順利得到賞識
財運：刪除細項花費
幸運色：稻草色
貴人：魔羯
小人：雙魚
【土象星座】
工作：大事盡量化簡
感情：相處頻率良好
財運：改變消費習慣
幸運色：莓紅色
貴人：雙魚
小人：金牛
工作：看開他人批評
感情：挫折成就堅強
財運：難免花錢消災
幸運色：湖水綠
貴人：金牛
小人：牡羊
工作：尊崇規章制度
感情：增益桃花人緣
財運：主動爭取創造
幸運色：奶茶色
貴人：處女
小人：射手
【水象星座】
工作：迎來全面翻轉
感情：相處不必擔憂
財運：投資賺得小利
幸運色：琥珀色
貴人：雙子
小人：天秤
工作：有話說在前頭
感情：保持最初熱情
財運：努力開創藍圖
幸運色：珊瑚橘
貴人：牡羊
小人：處女
工作：在錯誤中學習
感情：溝通障礙增加
財運：不宜與人借貸
幸運色：果橙色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
工作：全心一意盡力
感情：家庭吉祥安康
財運：合夥得財增加
幸運色：桃木色
貴人：獅子
小人：巨蟹
工作：維持和顏悅色
感情：問題果斷處理
財運：減少不必變動
幸運色：金箔色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：站在對方角度
感情：剷除痛苦原因
財運：財源滾滾進來
幸運色：鵝黃色
貴人：天秤
小人：水瓶
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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