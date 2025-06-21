林萱瑜「34歲被催生小孩」　吐心聲：自己承擔的人生誰說的算？

記者王靖淳／綜合報導

女星林萱瑜本月12日迎來34歲生日，今（21）日她在社群曬出與老公Junior的工作側拍照，感性吐露身為演藝圈女性面對外界聲音與內心掙扎的真實心情，「會有聲音告訴我女人這年紀了要趕快生小孩，只能自己承擔的人生路口誰說的算？」

▲林萱瑜。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜坦言，年過30歲後常會聽到有人提醒她演藝圈的現實，「女人這年紀很珍貴，現在工作正好要好好把握」，也有人催促她該考慮生小孩，讓她不禁反思：「只能自己承擔的人生路口，誰說的算？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林萱瑜發文訴說心聲。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

林萱瑜表示，無論是工作還是人生選擇，很多時候都是為了大局著想，也是在為期待中的美好未來鋪路。她強調，必須做的工作要做，必須完成的任務要完成，「每個過程都是自己的選擇，也或者你以為的選擇是老天早就都安排好了。」

▲林萱瑜曬出夫妻工作側拍照。（圖／翻攝自Instagram／kininii）

談到生活重心及情感支持，林萱瑜感性提到，自己非常慶幸Junior是位無話不談的老公，不但是人生伴侶，更是重要的朋友。她感謝對方在迷惘時總能給予擁抱和鼓勵，「除了暫時過度忙碌，其餘一切都好，繼續一起努力吧！」