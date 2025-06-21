劉品言頂孕肚現身！北影史上首位孕婦主持人　笑回：親送「驚喜包」給總監

記者蕭采薇／台北報導

劉品言日前宣布與連晨翔喜訊，雙喜臨門，她21日頂著孕肚出席台北電影節講座，也將成為北影史上第一位孕婦主持人。她受訪時透露，接下北影主持邀約之後，才確定自己懷孕的喜訊，後來也特別約了一頓飯，親自送給台北電影節總監李亞梅這一個「驚喜包」。

▲劉品言將成為北影史上第一位孕婦主持人。（圖／台北電影節提供）

劉品言說：「我覺得要先讓大人知道，亞梅姐給我非常大的強心針，覺得這是一件喜事，我平時也滿有種的，滿符合我的個性。」她也透露預產期在年底，「（懷孕）某種程度上不是我的計畫，看天時地利人和，在這個時間點做了這個事，我想在這個年代，心情可以放鬆。」

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劉品言笑說，自己真的是「How Dare（怎麼敢！）」，但也很呼應影展主題「挑戰！Dare to Try」。李亞梅也鼓勵劉品言：「這是生命來的禮物，不要害怕，勇敢迎接。」由於身懷六甲，劉品言紅毯戰袍還沒決定好，不過高跟鞋確定不能穿，畢竟她年初腳韌帶撕裂傷，至今都還在復健。

▲劉品言宣布懷孕後首度公開現身。（圖／台北電影節提供）

劉品言也表示：「北影非常照顧我，知道我大概3小時就要進食一次，所以到哪都有一些小東西可以吃，覺得很快樂。」近日也是該吃就吃、該睡就睡，情緒也很穩定，被伺候的好好的，劉品言笑說：「我終於知道為什麼大家喜歡懷孕了。」

▲（右起）劉品言、楊謹華、宋芸樺、夏于喬，出席北影講堂「INSIDE OUT：那些角色教我的事」。（圖／台北電影節提供）

她也認同，孕婦會變得特別感性且容易嗜睡，像是她正在陸續北影的入圍作品，以前一天可以馬拉松式的看7、8部電影，現在看3部就要休息一下，轉換一下心情吃個東西。她對於親情題材很有感觸，「以前只會留下一行清淚，現在會啜泣，像是《我家的事》，關於親情、人與人之間關係很敏感。」