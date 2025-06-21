健身教練4點聲明駁性騷陳天仁！　認「發生親密互動」道歉女友

記者王靖淳／綜合報導

前健身房「300壯士」營運長蔣政（Jerry）最近被週刊爆料性騷擾女星陳天仁，且受害女星不只陳天仁，消息曝光後立刻掀起討論。為此，他在18日發文否認爆料指控，今（21）日再度透過IG發出4點聲明回應了！

▲陳天仁。（圖／翻攝自Instagram／tts0og）

針對最近被指控性騷擾女星陳天仁，蔣政在文中坦言雙方確實發生較為親密的互動，但彼此當時是熟識的好友，並強調互動過程是彼此自願及參與。他坦言自己未妥善拿捏與異性交往的距離及分寸，並為此感到自責，同時也質疑若對方真如所述受到傷害，為何事件後仍繼續與他正常聯繫，甚至請求協助宣傳貼文、前往健身房運動，從未表露不悅。

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至於健身網紅豪哥（許家豪）日前發布的影片，內容將其指控為「性侵未遂」，蔣政痛批此舉是惡意渲染及蓄意操作輿論，並指出影片內容與一開始陳天仁的說法矛盾。他質疑，原本不解陳天仁為何要將彼此的互動形容成性騷擾，如今才察覺此事可能與他和許家豪之間的股東糾紛有關，並指控兩人利用社會對MeToo的關注，試圖打擊他與健身房的聲譽。

▲蔣政在IG發文。（圖／翻攝自Instagram／jerry_jiang0421）

蔣政強調自己作為教練，始終重視師生界線，並未有任何不當行為。他表示將全力捍衛自身清白，目前已蒐集證據，委託律師對許家豪及陳天仁提出司法告訴。他也呼籲外界在真相未明前勿輕信單方說法，避免淪為惡意誹謗的共犯。最後，蔣政也向無辜受牽連的女友致歉，坦言事件帶給對方的情感重創及輿論壓力，讓他感到無比愧疚。

【蔣政IG全文】

針對近日媒體新聞報導及整起相關爭議事件，

本人統一回覆如下：

1.陳天仁將兩人曾經親密互動之行為刻意扭曲為性騷擾：

對於陳所述事件，真實的情況是，當時我們是相當熟識的好友，雙方都知道我有女友的情況下，本人確實未妥善拿捏好與異性交往的距離與分寸，而發生較為親密的互動，為此深感自責。然而，但這些親密互動過程中，都是彼此自願及參與，甚至也是在對方的主動以及引導下發生，

並非如陳所言為單方面性騷擾。更何況，在這些親密互動後，我們仍持續正常互動及聯繫，陳甚至請我協助分享貼文，也繼續到本人的健身房運動，若真如陳所稱，有對她造成如此之傷害，試問為何仍與本人保持正常聯繫，

並且完全未對本人或其他朋友有表達任何不悅的感受？

2.許家豪因股東糾紛聯手陳天仁對本人加重誹謗：

在陳刻意扭曲事實並透過週刊散佈不實言論之同日，

許隨即掛上兩人討論此一事件之影片，該影片之標題與內容將原本即為不實指控之「性騷擾」，更進一步惡意升級渲染成「性侵未遂」，不僅與陳的說法前後矛盾，更蓄意造成操作輿論，使整起事件惡意至極。原先我一直無法理解為何陳要將雙方均自願且主動之親密互動行為說成性騷擾，猜不透其意圖或目的為何，直至此一影片上架方知，

原來此事之緣由是因本人先前在三百壯士健身房時與許間存有股東糾紛，兩人有計畫性地逐步利用此事件而重創本人名譽，利用近年興起之me too浪潮與假借女性被害之姿，意圖將本人形塑成性侵加害者，藉此打擊本人及健身房之聲譽！

3.本人將以司法告訴捍衛名譽清白：

我作為一名專業健身教練，相當重視自己的工作與本份，與學員間一向保持分寸，絕無任何性騷擾與性侵之情事。今日對於許陳兩人以完全不實之言論，透過各種媒體企圖操作輿論，已使本人受到嚴重之詆毀與傷害，本人絕對捍衛清白到底，並已蒐集相關證據，交由律師對上述二人提起司法告訴，也懇請社會大眾勿在真相未明前輕信片面說法，更不要因誤導資訊成為錯誤輿論的擴音器，更不要成為惡意誹謗的共犯，每一句未經查證的指控與影射，

對一位遭惡意中傷者而言，都是很沉重的傷害。

4. 本人深感愧疚並向女友誠摯致歉：

整起事件中，本人最對不起的是我女友，她完全不牽涉其中，卻因本人過去的不當行為而承受情感重創及輿論壓力，造成不可抹滅的傷害，我感到無比愧疚，本人誠摯希望目前的網路輿論可以到此為止，降低一切傷害，懇請大家還給我們應有的尊重與空間，讓生活回歸平靜。這是我對本事件唯一且最後一次公開說明，往後不再對外發表任何評論，並全力交由司法處理，相信法律自有公斷，謝謝大家。