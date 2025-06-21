劉品言孕後首度現身！認愛連晨翔閃婚又當媽　挺肚露面認：懷孕不在計畫中

記者蕭采薇／台北報導

劉品言本月無預警認愛男星連晨翔，同時宣布懷孕和結婚，雙喜臨門。她21日在宣佈好消息後首度公開露面，出席台北電影節講座，與3位演藝圈中摯友宋芸樺、夏于喬、楊謹華分享對談。劉品言身穿香檳色的洋裝，也坦言懷孕並不是計劃中的事：「那是天時地利人和，很幸運有機會做這件事情。」並透露預產期在年底。

▲劉品言（右一）宣布喜訊後首度現身。（圖／台北電影節提供）

宋芸樺以北影大使身份，邀請「四纖女」好友劉品言、夏于喬、楊謹華，出席講堂「INSIDE OUT：那些角色教我的事」。劉品言孕後首度公開現身，看起來狀態依然非常好，她也分享懷孕後，能夠用不一樣的心態去看待人生，「很多東西太執著，都是一條線看事情，用放鬆心態看世界，會有不一樣的風景。」

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劉品言常被好友們形容是女強人，她也自認，過去總覺得遇到困境時可以努力突圍跨越，現在心態比較放鬆。像是近幾年演出的《華燈初上》、《莎莉》，都從角色中感受到「一個人不需要這麼厲害，不需要努力做好多事情，到頭來會遇到適合自己的事情。」

▲劉品言（右）透露懷孕是驚喜，左為楊謹華。（圖／台北電影節提供）

台北電影節頒獎典禮在7月5日舉行，劉品言是北影史上第一位孕婦主持人，她今天受訪，表示其實接下北影主持邀約之後，才確定自己懷孕的喜訊，後來也特別約了一頓飯，親自送給台北電影節總監李亞梅這一個「驚喜包」，「要先讓大人知道，亞梅姐給我非常大的強心針，覺得這是一件喜事，我平時也滿有種的，滿符合我的個性。」

好友楊謹華也笑說，二、三十歲時真的會比較拚命，但過去比較多偶像劇演出，因此很感謝當年能接到《一把青》的師娘一角，成為生涯的轉捩點。她感性表示：「我在表演上不太滿足，所以想要接受更多挑戰，因為我非常熱愛演戲，想要有更多熱情。」

▲（右起）劉品言、楊謹華、宋芸樺、夏于喬，出席北影講堂「INSIDE OUT：那些角色教我的事」。（圖／台北電影節提供）

夏于喬則謙虛表示，演員是被選擇的，機會都是別人給的，「人生不像電影一樣單純說故事。」而身為本屆北影大使的宋芸樺，則分享了先前在美國加州生活的體悟。她提到，在那段時間她終於學會簡單生活，可以在餐桌上好好吃飯。她以瑜伽為例，表示「越抵抗反而越痛」，現在她過得簡單，反而變得更快樂，更懂得好好生活。