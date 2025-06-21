李珠珢認爆紅壓力大！　應援不敢看觀眾：怕大家罵我

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢，17日在球場應援到一半突然掩面痛哭，為此球團事後透露她當天身體不適，並感謝大家關心，消息曝光後掀起討論。而李珠珢先前登上YouTube頻道「MLB Korea」的影片最近上架，她大方坦承在爆紅後感到壓力不小，同時也透露在看到惡評後，應援時眼睛都不敢看向前方。

▲李珠珢。（圖／翻攝自Instagram／0724.32）

李珠珢坦言自己在球場上應援時，偶爾也會感到體力吃不消，「有時候也會累啊，我也會這樣。」她表示，每當看到台下粉絲全力替她加油的模樣，內心總會浮現一個聲音「粉絲都這麼努力了，我現在就因為累就不跳，這樣對嗎？」

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▲李珠珢看到惡評後應援不敢看前方。（圖／翻攝自YouTube／MLB Korea MLB코리아）

然而，李珠珢也表示，每當看到應援影片時，常會質疑自己表現不佳，「我明明跳得很努力了，但影片一看就覺得跳得好差哦。」雖然只是自我評價，但當她再去看底下的網友留言時，壓力也隨之而來，「我就會看留言，結果看到那些留言，那時候我都不敢看前方了，就怕大家會罵我，我有幾次是邊這樣想邊跳舞的。」