明日花綺羅「緋聞對象都超頂」　陳沂讚嘆吃太好：簡直人財兩得

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員周鶴年，因被爆出與前AV天后明日花綺羅私會，甚至疑似有性交易，而被閃電解約退團，他對此喊冤，繼19日發長文強調否認性交易、指控公司無端解約後，20日又再發聲控告第一個寫他性交易的韓媒。針對此事件，經常評論時事的網紅陳沂，也透過個人臉書寫下看法，直呼明日花綺羅「人財兩得」。

▲陳沂讚明日花綺羅「人財兩得」。（圖／翻攝自明日花綺羅IG、陳沂臉書）

明日花綺羅緋聞名單上全是高顏值知名男星、名人，包含超級球星達比修有、小栗旬、伊野尾慧MY FIRST STORY主唱Hiro等，陳沂對此感嘆「明日花綺羅緋聞對象，隨便都是達比修、小栗旬⋯⋯天啊，也吃太好！」接著提及周鶴年「現在還有小11歲的偶像，而且對方還付錢，根本人財兩得，都懷疑是明日花自己發的炫耀文了」，不過，目前周鶴年堅決否認性交易說法。

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▲陳沂對明日花綺羅、周鶴年私會事件發表看法。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂隨後還在留言處補充「而且明日花享用他們的時候，都是他們最帥的時刻，最佳賞味期」，貼文引起網友熱烈迴響，紛紛留言寫下「根本人生巔峰」、「今日花大錢，明日花綺羅」、「明日花的確正到很值得嫖，嫖明日花被爆料不丟人」，陳沂對此也附和道「真的，很光榮」。