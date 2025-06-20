巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾！「爭議手勢」遭粉絲怒出征急道歉了

記者劉宛欣／綜合報導

歌手巴大雄因一首〈可不可以放進去一下下就好〉而爆紅，前陣子剛推出新歌的他，近日登上《小姐不熙娣》宣傳，與正在宣傳中文單曲的MAMAMOO頌樂同台，節目錄製結束後，兩人開心合照，不過事後他將照片上傳到臉書時，內文卻出現令許多粉絲不滿、疑似「性騷擾」的內容，因而遭出征，20日晚間他為此發布了中韓文版本的公開致歉文。

▲巴大雄曬出與頌樂合照，卻引來粉絲出征。（圖／翻攝自巴大雄臉書）

巴大雄日前在臉書曬出與頌樂的合照，內文提及「我一直都對韓國的小姑娘不是很熟悉，好像叫做頌樂，中文快比我厲害，不知道她有沒有聽過我的歌，看她站的這麼近，應該是沒聽過」，雖未直接表明是哪首歌，但他的代表作為〈可不可以放進去一下下就好〉，帶有性暗示意味，留言也出現部分發表不當性騷擾言論的網友，因而引爆粉絲怒火，不少人直接大罵「超噁」。

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▲巴大雄的貼文內容被視為性騷擾。（圖／翻攝自巴大雄臉書）

值得一提的是，巴大雄的「一下下」手勢，在南韓網路文化中，被部分極端者視為帶有濃厚歧視男性意味，因此也有許多人認為他不只不尊重頌樂，還可能會害頌樂被波及。

▲巴大雄20日晚間發出道歉文。（圖／翻攝自巴大雄臉書）

事件延燒起來後，巴大雄在20日晚間發表道歉文，寫道：「因為日前與頌樂小姐在錄製節目時的合照拍照手勢，造成了不必要的誤會與爭議，在此表達歉意。」他強調自己不知道該手勢在南韓帶有其他涵義，絕對沒有任何不敬、羞辱的意圖，最後反省「我會將這次事件作為一次重要的學習與反省，在未來更加審慎地對待言行，避免任何可能引起誤解與傷害的行為再次發生。」聲明還特地發出了中韓兩版本，且將引起爭議的原貼文刪除。