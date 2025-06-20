阿部寬也驚呆！賈靜雯「反派魅力」征服東瀛　林柏宏跨國飆戲喊：想再合作！

記者蕭采薇／綜合報導

雙金影后賈靜雯再創事業高峰！與日本影帝阿部寬、人氣男星林柏宏同台飆戲，演出獨立電影《Candlestick》，19日在東京舉辦盛大發佈會，宣布7月4日正式於日本上映。賈靜雯以一襲優雅造型亮相，氣場全開，讓日本媒體也忍不住讚嘆：「實在太美了！」

▲《Candlestick》賈靜雯「使壞」演技獲讚，阿部寬驚呼：太厲害。（圖／日鹿株式会社提供）



《Candlestick》挑戰高難度的金融詐騙題材，賈靜雯在劇中飾演舉足輕重的台灣企業高層，與阿部寬有精彩對手戲。阿部寬大讚賈靜雯能在短時間內消化複雜劇本，並將角色詮釋得淋漓盡致，直呼：「非常了不起！」更期待未來能再次合作。

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賈靜雯透露，過去較少演出反派角色，這次的演出對她來說是一大挑戰。她也表示，與阿部寬合作非常愉快，大讚對方毫無架子，與工作人員住在同一間旅店，展現對創作的投入與尊重，讓她深受感動。

▲《Candlestick》賈靜雯赴日出席記者會。（圖／賈靜雯團隊攝影師Lily Chen提供）



近年人氣爆棚的林柏宏，這次在《Candlestick》中飾演在台灣活躍的菁英企業家，雖然因工作無法出席東京發佈會，仍特別分享了對電影的期待，並祝賀電影大賣。

林柏宏回憶起與阿部寬的合作，難掩興奮之情，大讚對方表演細膩，對中文台詞也掌握得很好。他坦言，為了詮釋企業家角色，下了不少苦功，不僅要熟記金融專業術語，還要克服英文和日文台詞的挑戰。林柏宏笑說：「最大心願就是希望有機會能夠再次跟阿部寬先生合作！」

▲《Candlestick》在日本舉行記者會，賈靜雯赴日出席。（圖／日鹿株式会社提供）

《Candlestick》集結台日實力派演員，除了賈靜雯和林柏宏，新生代演員湯詠絮也有亮眼表現。製作人小椋悟盛讚台灣演員的演技張力驚人，賈靜雯將反派角色詮釋得不落俗套，林柏宏則以正統派演技讓觀眾產生情感共鳴，湯詠絮的表現更是超越劇本。

阿部寬分享了對台灣拍攝印象最深刻的事情，是剛抵台的第一場戲就在台北101拍攝，他驚呼：「竟然真的可以在這個地方拍攝嗎？」當天拍攝的內容是他在101大廳裡被逮捕，對他來說是相當特別的經驗。

▲《Candlestick》記者會現場，阿部寬分享了對台灣拍攝印象最深刻的事情。（圖／日鹿株式会社提供）

《Candlestick》故事描述前天才駭客野原賢太郎（阿部寬飾）策動一場「欺騙AI」的高風險匯市操作，表面上配合台灣半導體女企業家賴玲奈（賈靜雯飾），實則為一場復仇行動。電影拍攝跨足日本、台灣和伊朗三地，製作規模龐大。本片將於7月4日於日本上映，台灣地區上映檔期未定。