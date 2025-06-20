吳慷仁暗戀李銘順多年！禁忌男男戀情慾糾葛　台劇《親密之海》入選紐約影展

記者蕭采薇／台北報導

台劇《親密之海》獲得本屆紐約亞洲影展（NYAFF）青睞，成為影展創立24年來首部，也是唯一入選的台灣劇集。劇中李銘順外表冷靜，內心卻被情感與慾望折磨。吳慷仁則默默守候在旁，成為其情感與秘密的見證者。

▲《親密之海》吳慷仁飾演男同志，暗戀李銘順多年。（圖／CATCHPLAY提供）

吳慷仁透露：「阿榮是一位男同志，暗戀老闆李憲宏多年，有種純粹的愛戀，願意為他全然的付出，也始終選擇默默的守候與陪伴。」一直守在憲宏身邊的阿榮，卻不是站在陽光下的存在，這種矛盾的情緒極具挑戰。吳慷仁與李銘順之間曖昧張力與權力拉扯，讓整齣劇充滿無言的衝突與壓力，也讓觀眾們更加期待兩人之間的禁忌情慾糾葛。

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影展總監山繆傑米爾（Samuel Jamier）盛讚《親密之海》：「不僅刻畫當代男女的感情觀，更從宏觀的視角看台灣近20年的世代變化。精良的製作品質加上又在紐約當地拍攝取景，相信能夠突破語言的界線與世界接軌，打動更多的觀眾。」

▲《親密之海》李銘順和瑞瑪席丹暗生曖昧。（圖／CATCHPLAY提供）

除了吳慷仁與李銘順的男男戀情，瑞瑪席丹飾演的林莉蓮，以率性無畏的姿態衝撞李憲宏既定的人生軌道，她的出現不僅點燃情感風暴，更揭露隱藏在每個人內心最深處的慾望與恐懼。于子育飾演的沈曉雯則以理性表象掩蓋熾烈情感，展現角色內心隱藏的熾熱，讓劇情更加扣人心弦。

▲《親密之海》吳慷仁為保護老闆，來找瑞瑪席丹談判。（圖／CATCHPLAY提供）

《親密之海》不僅描繪了複雜的情感關係，更細膩刻畫了近20年來台灣社會與世代價值觀的變遷。導演呂吉元與蔡柏璋透過獨特的鏡頭語言呈現出現代社會最真實親密拉鋸，打造衝突卻又細膩的人際互動，《親密之海》將於7月18日於CATCHPLAY等平台首播。