大鶴遺憾沒當兵！氣胸2度驗退「靠演戲圓軍旅夢」　活屍入侵軍營躍上國際

記者蕭采薇／台北報導

由新銳導演游智傑執導的短片《閩江船事件》，嘗試以軍事與驚悚元素探索台灣類型電影的敘事邊界，目標朝「台版《屍速列車》」邁進。目前同名長片已著手籌備中，期望延伸本片概念，進一步拓展台灣原創類型創作的可能性。

▲大鶴因為氣胸慘遭「二度驗退」， 感謝《閩江船事件》圓夢入伍。（圖／沉默老兵電影提供）

大鶴（林鶴軒）沒有當過兵，從朋友們口中聽到很多年輕時的當兵趣事，身邊一些較為年長的男生朋友也常會分享在軍中認識了哪些新的朋友，而他一直堅信爸爸說的「當過兵才算是男孩到男人的分水嶺」，只可惜因為大學時過瘦導致氣胸的病史所以被驗退，因為這樣錯過了爸爸口中「成為男人」的必經之路。

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他原本想要一圓夢想，去年曾大力爭取一檔關於軍人實景節目的錄製，「我也請當時的經紀人極力爭取上節目的機會，很可惜在篩選的時候還是被刷掉了」，讓大鶴慘遭「二度驗退」，如今順利演出軍人圓夢，大鶴直說他沒有當過兵的遺憾，終於在閩江船補上了。

▲導演游智傑（中）三年磨一劍打造《閩江船事件》， 翻玩台灣活屍片新類型。（圖／沉默老兵電影提供）

游智傑曾以《神明在看》打響名號並曾入選釜山影展 ACFM Platform BUSAN 導演、以及 FIRST 青年電影展訓練營的導演！這次他首度挑戰活屍題材，以軍隊封閉場域為背景，結合台海邊境氛圍與歷史陰影，探討人在恐懼與秩序崩解下的極限抉擇。

他直言：「台灣拍類型片不易，我想拍出真正屬於台灣的活屍片，也希望藉由娛樂性包裹更深層的議題。」《閩江船事件》歷時三年籌備，他感謝國際各界肯定：「自己的作品能被致力推廣奇幻、驚悚、科幻的國際聯盟認可，真的非常開心。」

▲金馬獎入圍男星潘親御在《閩江船事件》中有精彩演出。（圖／沉默老兵電影提供）

《閩江船事件》卡司部分這次找來潘親御、林鶴軒主演，由於短片內容和當兵經驗息息相關，所以拍攝期間大家很常相互分享自己的軍旅生活。游智傑表示自己當年就是自願到馬祖服役，看見非常多荒謬、無力的事情，所以透過短片呈現「人在極端條件下，如何面對恐懼、權力與秩序的崩解」，更想知道在封閉的軍隊環境之下，若有大量活屍入侵，會是什麼樣的面貌。

▲台灣首部「活屍軍事片」登國際！《閩江船事件》入選Méliès奇幻影展。（圖／沉默老兵電影提供）



而潘親御首次與導演合作便演出一名剛下部隊的菜排，更想起當年大學畢業後投入軍旅的生活笑說「進去第一天就有人在軍中裡面哭」，而他對於當年的鑑測、防毒面具等也都非常印象深刻，自招成績都非常優秀。

▲大鶴（左）在《閩江船事件》中有非常出色的演出。（圖／沉默老兵電影提供）

除了角色與題材吸睛，本片在動作場面上的投入也不遑多讓。全片所有動作戲皆未使用預設特技設計，完全實地套招拍攝，並由國片專業「武影動作特技團隊」全力支援。導演透露，光是一場動作戲就拍攝超過八小時，他特別感謝前期示範帶的協助與演員多次走戲練習，「從文字轉成影像、再到演員的想像空間，全靠大家密集投入，才能順利完成拍攝。」