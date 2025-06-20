SHINee珉豪一天騎單車10小時環韓！飆完530公里網傻眼：你本業是偶像

文／妞新聞

〈姊姊妳太美了（Replay）〉、〈Ring Ding Dong〉、〈Lucifer〉、〈Sherlock〉、〈Everybody〉… 2008出道的韓國男團「SHINee」從國民弟弟團升格，在今年邁向成軍17週年，在5月推出新專《Poet | Artist》、帶著鐘鉉生前遺作主打曲回歸，也同步合體舉辦演唱會《E.S.S.A.Y》，特定選定出道當日作為發行日，讓粉絲感動大哭：「好用心。」

演唱會結束零休息

「運動偶像」珉豪上線

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明明開演唱會很耗體力，為什麼這位完全不累？SHINee成員「崔珉豪」先是去參加鐵人三項比賽，接著被發現參戰「2025年韓國慈善騎行活動（KCR）」，必須在6月14日、15日從釜山出發，一路騎單車到首爾，整段路途長達530公里，原本就是各大運動型綜藝常客、私下也熱愛健身以及戶外活動的他，身為演藝圈知名「運動ACE」、「熱情男」珉豪，這麼硬的行程他扛得住嗎！？

▲珉豪參加2025年韓國慈善騎行活動。（圖／IG@choiminho_1209）

▲珉豪組成一個團隊在2天內騎完全程的比賽。（圖／IG@idolissue，下同）



辣個男人辦到了！！！必須不停止、不休息，四人組成一個團隊在2天內騎完全程的比賽，珉豪耗費10到15個小時完成，一天消耗了超過9000、將近1萬大卡，驚人的體力、紀錄引爆熱議，流出的即時賽況中，可以看到珉豪穿著單車服裝、頭戴安全帽，一臉精神奕奕登場，一點也看不出疲憊，甚至眼裡還有光（笑）。

最後得到完賽獎牌的珉豪，也開心曬出認證照寫下：「我做到了！」不輸專業運動選手的超狂體能、運動神經，讓粉絲感到驕傲之餘，也紛紛大呼：「別忘了你是歌手」、「你的本業是偶像啊～」。

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