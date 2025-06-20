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胡瓜驚爆「小禎要離家」原因曝光！　揭最快年底有好消息

記者蔡琛儀／台北報導

由綜藝大哥胡瓜發起，偕同康康、歐弟主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，將於8月2、3日於台中惠蓀堂開唱，昨（19日）胡瓜、康康、翁立友、AKB48 Team TP成員都現身彩排，但近日傳出胡瓜已經開始規劃財產分配，把信義區豪宅分給女兒小禎、兒子胡釋安1人1間。

▲▼ 0619 鑽石舞台之夜演唱會彩排-胡瓜。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼胡瓜表示小禎3年後要搬出去住。（圖／記者黃克翔攝、資料照／記者孟育民攝）

▲▼小禎出席高爾夫球活動 。（圖／記者孟育民攝）

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胡瓜昨天表，示一對兒女都沒有在想分配財產這件事，但爆料小禎2028年要搬出家裡，「因為要都更，已經談了20幾年。」

胡瓜昨也談到，其實很多電視台想找他回去週六黃金時段，他談了半年多一直拒絕，坦言其實先前有和某電視台總經理聊了很久，合作機率很高，若順利的話，有望在年底、11月左右開播，會是棚內性質的純綜藝節目，還有其他諧星藝人搭配；而明年的除夕特別節目更是早已定案，雖民視盼望胡瓜回鍋除夕特別節目，但他笑說仍在協商，至於跨年主持，則交由老婆丁柔安把關，「她覺得不夠大場的就不要去 。」

胡瓜感嘆：「現在做節目，要做第一名不難，但萬一收視第一名，又入不敷出會很痛苦。」因胡瓜相當堅持節目品質，「我堅持要兩天錄影，以前一天可以錄兩集，但品質就比較鬆散，所以問題是製作費，不花錢做不出好節目，萬一入不敷出怎麼辦，思考清楚再做。」才會遲遲沒有鬆口新節目進度。

▲▼ 0619 鑽石舞台之夜演唱會彩排-胡瓜。（圖／記者黃克翔攝）

▲胡瓜對於節目品質相當要求。（圖／記者黃克翔攝）

而在中視週六黃金時段主持《綜藝一級棒》的康康，更是樂見胡瓜回歸，「輸了也沒關係，我年紀最小，資歷最淺，我鼓勵他趕快來禮拜六戰場。」翁立友則笑說自己最幸福：「你們主持節目，我去上就好。」

「鑽石舞台之夜」演唱會本著文化傳承、行善回饋的精神，將票房收入投入公益，受贈單位包括：財團法人臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會、臺中市私立信望愛智能發展中心、財團法人向上社會福利基金會附屬台中育嬰院、財團法人基督教惠明盲人福利基金會附設臺中市私立惠明視障者教養院等，購票至年代售票系統和四大超商。

▲▼ 0619 鑽石舞台之夜演唱會彩排-翁立友,胡瓜,康康,AKB48 。（圖／記者黃克翔攝）

▲胡瓜領軍康康、翁立友、AKB48 Team TP成員彩排。（圖／記者黃克翔攝）

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胡瓜小禎

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