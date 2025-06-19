賀瓏爆和Albee戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　上月才參加天殘告別式惹議

記者孟育民／台北報導

喜劇演員賀瓏感情向來低調，至今檯面上公開的女友僅有龍龍，然而兩個月前天殘在生日當天陳屍於公寓頂樓，因為IG排程發文「好的前任應該像死了一樣」，引發網友揣測是在指賀瓏，不過他至今隻字未提。但賀瓏近日被網友拍到和女星Albee同遊日本大阪，兩人開心自拍互動親密，一下捧臉一下牽手，如同熱戀般的情侶。兩人因為主持《賀瓏夜夜》結緣，當時女生感性發文：「謝謝我的搭檔賀瓏，因為是你，我才會站在這裡。」更使用電影《捍衛戰士》裡的台詞，象徵彼此的信任和默契。

▲賀瓏和Albee同遊日本爆戀情 。（圖／翻攝自Facebook／賀瓏）

事實上，兩人交情早就超越旁人，賀瓏今年4月3日生日當天，Albee就發文寫下祝福，並曬出兩人合照，照片中拿著板子寫著「交往即天堂」，更意有所指說：「這位老兄今天生日，要讓他去天堂還是地獄呢？生日快樂，快許願，下一季見。」隨後附上一顆橘色的愛心。

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▲Albee今年發文祝福賀瓏。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）

Albee在5月時也曬出去屏東海生館的照片，突向某人喊話：「如果我們都只不過是被囚禁在地球上的靈魂罪犯，不管人們說這裡是遊樂場，是海生館天文館動物園是亞馬遜河的叢林，是埃及的金字塔玻利維亞的天空之鏡，是馬丘比丘的天空之城是摩洛哥的北非諜影，走吧，趁我們還沒被無罪釋放時，一起去流浪。」下面還補充說：「還是要一起越獄，你考慮考慮。」雖然文中並未點名誰，但似乎在說著「只有彼此看得懂的文字」。

▲Albee曬出在海洋館的照片 。（圖／翻攝自Facebook／Albee 范乙霏）

如今賀瓏和Albee被網友捕捉到同遊日本大阪，互動瀰漫著粉紅泡泡，關係非比尋常，讓網友紛紛直呼：「他們在一起了嗎？」對此，賀瓏所屬的薩泰爾娛樂僅表示：「暫不回應！」並未正面否認。而賀瓏和天殘的感情也再度被網友拿出討論，由於他上月才參加對方的告別式，種種行為引發熱議。