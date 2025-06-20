《歌喉讚》瑞貝爾威爾森、安娜坎普睽違14年合體　《超硬伴娘》全靠即興發揮

記者蕭采薇／綜合報導

「喜劇女王」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）繼《歌喉讚》後，與閨密演員安娜坎普（Anna Camp）兩人再度合體，演出最新動作喜劇《超硬伴娘》（Bride Hard）。當瑞貝爾接獲演出邀約後，一看到閨密團角色，便火速邀請已經相識14年的好友安娜坎普一起演出。

▲瑞貝爾威爾森（左）、安娜坎普（右）痛快飆車，戲外的玩笑話更是毫不間斷讓全場笑翻。（圖／采昌提供）

兩人不僅在片中狂歡、飆車，戲外的玩笑話更是毫不間斷，展現超高默契。對於多年後再度共演，安娜也笑稱：「我們根本就是動作版的《歌喉讚》美麗女聲！」值得一提的是，本片在美國編劇協會罷工期間製作，由於當時不能有任何正式寫作行為，讓演員們得在片場即興發揮，也讓觀眾見證她們的即興搞笑功力。

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▲《超硬伴娘》瑞貝爾威爾森（中右）、安娜坎普（中左）在片中大展即興搞笑功力。（圖／采昌提供）

瑞貝爾說：「她是戲路非常寬廣的演員，任何角色都能勝任，但後來我還是最想要她來演那個『最佳閨蜜』。我們認識很多年了，演出閨密對我們來說非常自然！」兩人不僅在片中舉辦巴黎狂歡單身趴、飆車狠追敵人，戲外更是玩笑話不間斷。

▲瑞貝爾威爾森（左）、安娜坎普（右）再度合體搞笑。（圖／采昌提供）

安娜坎普也回憶：「不管我講什麼笑話，她都能馬上接住還升級回來，然後我再接著丟回去。我們從《歌喉讚》第一集就認識，至今已經14年了，所以在喜劇節奏上，我們有一種不用多說就懂的默契，這讓拍攝現場根本不像在工作，完全就像在玩！」該片於6月20日在台上映。