米奇產子「懷孕是2人的事」　曝洋男友陪產淚眼：好險身邊是你

記者蔡宜芳／綜合報導

前黑澀會美眉米奇（黃鈺文）於2023年認愛外籍男友Michael，14日順利產下男寶寶。她18日在社群分享產後心情，直言「懷孕真的是兩個人的事」，大讚Michael是神隊友，感性表示：「回想起這一切還是覺得好瘋狂、好可怕、好幸福，也好險身邊的人是你。」

▲米奇在日前平安生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

米奇透露，她在生產前曾與Michael討論是否儲存臍帶血和間質幹細胞，對方雖對醫療術語一知半解，卻在聽完專員說明後毫不猶豫地支持她的決定：「Baby，如果妳認為這是我們需要的，那就買，我相信妳是聰明和成熟的女人。」一句話暖進米奇心裡。

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進入產房的那刻，米奇感受到來自另一半無聲卻深刻的支持。儘管語言不通，Michael卻憑直覺讀懂她的情緒，「我一個眼神，你就走過來牽著我的手。我知道你在我害怕打脊椎麻醉針時，眼眶也心疼的紅了。」而她被緊急推入產房時，Michael則在外面錄下一段影片，「我想要留在特別的一天，最好是可以喝杯紅酒的時候再來看！」

▲▼米奇分享男友暖舉。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

米奇坦言，產後的挑戰同樣不小，她在護理師的鼓勵下首次嘗試親餵，卻也因此迎來傳說中的「石頭奶」。她表示，看到胸部腫起來當下，真的覺得「完了」，還好有哺乳顧問即時協助，以溫柔的手法幫她疏通乳腺，讓她終於在住院期間睡了一晚好覺。而過程中，Michael依舊不離身旁守護，只是「邊吃蘋果邊看戲」的模樣也讓她哭笑不得。