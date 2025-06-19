Andy經紀人遭爆販售「真動物皮毛商品」惹議！　發聲明：全面下架

記者孟育民／台北報導

「眾量級CROWD」Andy、家寧分手後風波不斷，雙方多次隔空交戰「帳本問題」，兩人昨（18）日到新北地檢署協助檢警釐清案情，完全0互動掀討論。不料，Andy老師經紀人李郁涵所創立的家居品牌LEMUSÉE，被爆出許多商品都從大陸淘寶進口，從中低買高賣牟取暴利，甚至價差21倍，還販賣標榜真動物皮毛的產品。對此，Andy經紀人也做出回應，並表示即刻全面下架所有涉及動物皮草的商品，作為內部檢討與調整的起點。

▲Andy老師經紀人回應品牌問題 。（圖／翻攝自Facebook／Andy老師）

LEMUSÉE 品牌正式聲明：

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首先，誠摯感謝各界對 LEMUSÉE 的關注與指教。LEMUSÉE 全系列商品皆由創辦人李郁涵，親自參與品牌理念規劃與設計，並把關商品挑選與監製。品牌採行全球採購策略，與專業製造商密切合作，每一件商品皆為 LEMUSÉE 專屬選品，絕非如媒體所述之淘寶貨源。

我們始終堅持高標準的品質要求，從真材實料之材質選用、品質檢驗到精緻禮盒包裝出貨，每一道流程均由內部團隊嚴格控管，確保商品穩定、安全，並呈現應有的設計質感與品牌價值。在顧客服務上，LEMUSÉE 提供真人線上客服支援，即時處理顧客在使用商品期間的任何問題，同時提供免退換運費政策，致力打造兼具信任與便利的消費體驗。



因此，針對報導中所述驚人價差一說，與品牌實際營運成本與結構顯有落差，特此澄清。有關近期社會關注的動物皮草商品議題，LEMUSÉE 深切理解大眾對動保倫理的重視，並即刻全面下架所有涉及動物皮草的商品，作為內部檢討與調整的起點。我們亦將持續深入了解相關議題，並以實際行動回應社會期待，為推動更具良善價值的消費文化盡一份責任。

未來，LEMUSÉE 將以此為轉捩點，全面強化對永續友善材質的投入，並優先考量不涉及動物福利之設計與選品方向。

我們將以更高標準、持續推動企業社會責任，讓美感與良善同行，風格與責任並進。

再次感謝社會各界對 LEMUSÉE 的指教與鞭策，我們會持續以謙卑之姿、嚴謹之態，穩健前行。