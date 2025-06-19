印尼火山爆發「網紅CEO森田受困機場」！　錯愕曝現況：動彈不得

記者劉宜庭／綜合報導

印尼勒沃托比拉基火山（Mount Lewotobi Laki-laki）18日突然劇烈噴發，火山灰柱高達11公里，當局警戒級別升至最高級。台灣知名網紅兼電商創辦人森田也正好人在當地，意外受困機場，無奈分享現況：「整個行程和工作強制被停止，人生就像是被按下暫停鍵一樣。」

▲森田遇到印尼火山爆發。（圖／翻攝自森田IG）

森田今（19日）發文透露，原訂返程班機在當地時間上午即遭取消，抵達機場後看到滿版「CANCELLED BAD WEATHER」的螢幕公告，才驚覺身歷新聞災難情境。他坦言得知飛機停飛當下非常錯愕，「沒想到之前看過的新聞，現在自己也經歷了一場。」

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▲森田受困機場。（圖／翻攝自森田IG）

森田分享現場人潮壅擠，不論是準備飛回峇里島或轉機離境的旅客，「全都卡在機場，動彈不得。」但他也表示，現場的人大多都很理智，當地人也感覺這是很日常的事，也遇到不少台灣人與來自世界各國的旅客熱情互動，紛紛討論應變方式。

「有些當地的導遊或船運老闆建議可以搭船到另一個島，再搭飛機回峇里島，但需要花 30 小時～直接就地放棄。也詢問了直升機回峇里島的價格，但一趟要 60 萬，直接就地放棄。」儘管如此，森田仍感受到人與人之間的溫暖，「因為像這種狀態，會讓人想到電影場景中演的一樣 —— 人性險惡或混亂會一次顯現出來，但卻是得到了很多溫暖和互相協助！」

【森田全文】

整個行程和工作強制被停止，人生就像是被按下暫停鍵一樣。

當下不知道為何，忽然有一點鬆一口氣的感覺～

得知飛機停飛的當下，非常錯愕，沒想到之前看過的新聞，現在自己也經歷了一場。

機場非常多人，不管是直飛還是要飛回峇里島的人，全都卡在機場，動彈不得。

現場大家還是滿理智的，當地人感覺這是很日常的事情～

也遇到滿多台灣和各國的人都很熱情，有些說可以坐船回去，有些當地的導遊或船運老闆建議可以搭船到另一個島，再搭飛機回峇里島，但需要花 30 小時～直接就地放棄。

也詢問了直升機回峇里島的價格，但一趟要 60 萬，直接就地放棄。

但這次在機場詢問很多人，真的感受到「人的溫暖」。

因為像這種狀態，會讓人想到電影場景中演的一樣 —— 人性險惡或混亂會一次顯現出來，但卻是得到了很多溫暖和互相協助！