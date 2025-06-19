黃宏軒認了開過小帳！百萬孝親費PO文被掀 疑自導自演「急刪帳號」

▲過去黃宏軒受訪時，就曾透露自己曾開小帳號跟網友對罵。（攝影組）



圖文／鏡週刊

過去黃宏軒受訪時，就曾透露自己曾開小帳號跟網友對罵，當時他因在「全明星運動會」被網友酸作弊，讓他氣到差點報警，「我超認真在準備，為了這個小小的呈現卯起來弄，結果居然說我作弊！」接著自爆開小帳跟對方對罵。

今年初，有帳號吳怡玲（wuyiling238）顯示在Threads上分享目擊黃宏軒在銀行匯款百萬給媽媽當孝親費，寫道「臨櫃來了一個小帥哥轉帳一百萬孝親費給自己媽媽，仔細一看是女兒的偶像黃宏軒」，當時黃宏軒出席記者會被問及此事，他還表示想不通為何會傳出這種私事，只說對方有先給防詐騙手冊，為了確保他不是遭詐騙，才知他匯款金流。

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▲帳號吳怡玲（wuyiling238）顯示在Threads上分享目擊黃宏軒在銀行匯款百萬給媽媽當孝親費，被網友質疑就是他自己發的。（翻攝自網路）



而發現黃宏軒創小帳的網友指出，吳怡玲（wuyiling238）這個帳號就是黃宏軒的小帳。而且該帳號已被註銷，根本就是他或他的小編發文自導自演。網友也認為銀行行員應該不可能在網路上這樣公開客人隱私。



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