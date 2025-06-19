明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征！密會小10歲周鶴年…男方被退團

記者陳芊秀／綜合報導

南韓男團THE BOYZ成員26歲周鶴年昨日（18）被經紀公司證實退團解約，更被爆出原因是與日本前AV女優明日花綺羅密會發生關係，事後支付酬勞涉及性交易。而現年36歲的明日花綺羅，於2020年引退AV界，轉型當網紅，密會消息曝光，其社群網站湧入留言謾罵。

▲明日花綺羅與韓團THE BOYZ成員周鶴年六本木密會被拍。（圖／翻攝自IG）

據韓媒《10Asia》報導，密會報導起因於日本《週刊文春》拍到周鶴年5月29日晚間與日本友人一同前往六本木酒吧，待到隔日凌晨，期間與明日花綺羅同席，並且被直擊親密擁抱，明日花綺羅還曾將下巴靠在周鶴年的肩膀上等親密舉動。周鶴年經紀公司ONE HUNDRED向韓媒證實，收到《週刊文春》的詢問信，並且向藝人確認事實，並於6月16日發表藝人暫停團體活動，18日宣布退團解約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明日花綺羅與周鶴年有10歲年齡差，被韓媒爆出緋聞後尚未有回應，然而社群網站湧入大批網友留言「這是他（周鶴年）遇到的女生嗎」、「妳為什麼沉默？為什麼不說實話？為什麼只有鶴年」、「她應該說出這件事來釐清一切」、「為什麼要跟鶴年見面」、「妳真是不可原諒」、「告訴我們真相」、「把鶴年還給我」、「差不多該停止搞亂各種偶像了吧？？粉絲真的很可憐啊」、「妳把偶像的未來給毀掉了」。另外還有網友留言「看到她這麼漂亮就完全可以理解」、「她也只是一個女人」。

▲明日花綺羅挨轟「搞亂偶像」IG遭出征。（圖／翻攝自IG）

周鶴年18日深夜在個人Instagram限時動態上傳手寫信，坦承在5月30日凌晨曾與朋友一起參加酒局，也確實出現在報導中提到的地方，但是否認有發生性交易與任何非法之事，強調：「我完全沒有從事過這樣的行為。」

▲周鶴年遭爆「涉性交易」深夜手寫信喊冤。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）