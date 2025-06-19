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男男CP爆不合！黃宏軒「開小帳狂罵邱宇辰」製作人傻眼：有病看醫生

小帳被抓包／獨家！男男CP爆不合　黃宏軒被揪「開小帳」留言全罵毛弟

▲黃宏軒和毛弟戲播完後爆不合。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

黃宏軒和邱宇辰（毛弟）去年以BL劇《關於未知的我們》組成的CP人氣飆升，但戲才下檔就爆出兩人不合，見面會也因此破局，當時兩方粉絲也在網路上對罵大混戰，沒想到有網友當糾察隊發現，當時不斷講自己好棒棒一邊罵毛弟的帳號，疑似是黃宏軒開的小帳！

小帳被抓包／獨家！男男CP爆不合　黃宏軒被揪「開小帳」留言全罵毛弟

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▲疑似黃宏軒開的小帳都在罵毛弟。點圖可放大。（翻攝自網路）

網友表示，在threads流傳「只要在threads中封鎖某藝人的帳號，然後在IG的封鎖名單就會出現那個藝人的所有小帳（即是使用同一手機/電腦登錄過的所有帳號）。」有網友將黃宏軒帳號封鎖之後，竟出現了4個跟他有關的帳號！第1個是黃的後援會帳號、第2個是之前發文說「自己看到黃宏軒匯了100萬孝親費」的帳號、第3個是黃的品牌帳號，第4個是經常「辱罵邱宇辰+誇讚黃宏軒」的帳號。

小帳被抓包／獨家！男男CP爆不合　黃宏軒被揪「開小帳」留言全罵毛弟

▲網友發現黃宏軒自創小帳罵毛弟，引來王子在下面留言。點圖可放大。（翻攝自網路）

此文引起網友一陣討論，王子邱勝翊更在其中一篇threads下留言「真假，不可能這麽壞心吧！」而《未知》製作人潘心慧更直接在threads發文「有病真的要看醫生，不要一直創小帳，好瘋」，有人留言問她記不記得「罵你的pipisurage，就是黃宏軒小號」，潘心慧更直言回覆，「我現在看到這個，認真的傻眼。」

小帳被抓包／獨家！男男CP爆不合　黃宏軒被揪「開小帳」留言全罵毛弟

▲《未知》製作人潘心慧被網友告知罵她的竟然是黃宏軒小帳，讓她超級傻眼。點圖可放大。（翻攝自網路）


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鏡週刊關於未知的我們黃宏軒邱宇辰毛弟

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